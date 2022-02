Hallan a Betiana Rossi

La Policía bonaerense encontró ayer sábado -sana y salva- a Betiana Rossi, quien estaba desaparecida desde el pasado 7 de febrero cuando salió de su casa en el barrio porteño de Villa Real, luego de un operativo policial en el partido de Escobar tras el alerta de un vecino, informaron fuentes policiales y judiciales.

La mujer, de 38 años, fue hallada en unas cabañas en construcción ubicadas en un camino interisleño, cerca del puerto de Escobar, luego del llamado al 911 de una persona que alertó que una mujer que no conocía se refugiaba en el lugar.

Con este dato, personal del destacamento de Islas comenzó una investigación en el lugar, hasta que encontró a la mujer, quien fue reconocida como Betiana, aunque indicaron que llevaba otra vestimenta y que se la notaba desmejorada.

Fuentes de la investigación aseguran que la mujer no se resistió y solo dijo que "quería estar sola" y que "no quería ver a nadie". Martín, hermano de la mujer, aseguró en declaraciones a C5N: "Sentía que estaba viva, no tengo palabras de agradecimiento. La quiero ver y después no tengo problema de hablar, estoy muy feliz, es un gran día".