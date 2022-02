Kicillof reclamó una mayor coparticipación

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que la provincia de Buenos Aires "es la que más riqueza produce" en el país y sostuvo que el porcentaje de coparticipación que recibe el distrito "no alcanza" porque recibe "la mitad" de lo que aporta. "El 40 por ciento del PBI de Argentina se produce en la provincia de Buenos Aires, es la que más riqueza produce, y en la distribución de los recursos a nivel federal vuelve como coparticipación el 20%”, dijo Kicillof.

La Corte Suprema de Justicia convocó a los gobiernos de la Nación y al de la Ciudad de Buenos Aires a una audiencia pública el 10 de marzo para discutir el conflicto por el redireccionamiento de fondos dispuesto en septiembre de 2020 por la administración de Alberto Fernández en favor de la Provincia de Buenos Aires.

La convocatoria está prevista para las 11 en el Palacio de Tribunales y se limitará a la Ciudad y la Nación, por lo que no se admitirá en esta oportunidad la participación de los llamados "amigos del tribunal" (amicus curiae) que la Corte suele aceptar en otras audiencias de este tipo, informaron fuentes judiciales.

En sus declaraciones, Kicillof dijo que la provincia "cedió recursos con la siguiente idea: hay buena parte de la población, especialmente del conurbano, que proviene de otras provincias. Por eso estamos reclamando más recursos, no por revancha, sino porque lo necesitamos para dar oportunidades a los que vienen y los que están”.

"Continúa el éxodo al Gran Buenos Aires. Seguimos recibiendo, bienvenidos desde ya, a argentinos y argentinas de otras provincias pero como no tenemos los recursos no le podemos dar la infraestructura y oportunidades para que tengan lo que vinieron a buscar", aseveró el mandatario.

"La idea era distribuir recursos entre las provincias para que en ellas se generen oportunidades y así se detenga la migración interna, o se revierta. Por eso estamos reclamando más recursos, no por revancha, sino porque lo necesitamos para dar oportunidades a los que vienen y los que están”, insistió.