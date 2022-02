Boom turístico y expectativas por el finde largo de Carnaval

Playas atestadas de gente a lo largo de toda la costa atlántica simbolizaron el paisaje de este verano durante enero y la primera quincena de febrero, postal que se repitió en otros destinos turísticos bonaerenses y de distintos puntos del país, con una movilización de más de veinte millones de personas.

El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow, consideró que las expectativas para el fin de semana de Carnaval “son muy buenas”. Igual admitió que en la segunda quincena de febrero se notará una “disminución absolutamente razonable” producto del inicio de clases -aunque se esperan rebajas en alquileres de hasta un 30 por ciento-, pero que “vuelve a tener un pico en lo que es el fin de semana largo correspondiente al Carnaval”, entre el sábado 26 de febrero y el martes 1 de marzo.

El dirigente de la entidad que agrupa empresarios pymes recordó que, hasta el 31 de enero, CAME computó 19 millones de personas que se movilizaron turísticamente y aproximadamente 21 millones de personas en tema de excursionistas. “La CAME no mide porcentaje de ocupación hotelera; nosotros medimos el impacto económico que genera el turismo con la movilización”, precisó Werchow.

En este sentido, aclaró que, de cara al informe final, medirán el impacto económico por región: “No nos olvidemos que cinco lugares se llevaron gran parte de este movimiento turístico generado por el PreViaje; entonces, lo que queremos medir es lo que impactó en cada una de las economías regionales”.

Al margen de las opiniones o de los datos, lo cierto es que por estas horas hay una enorme expectativa sobre lo que se pueda ver en la Costa Atlántica durante estos últimos días que le quedan al mes y, también, una enorme certeza: los tres días finales, enlazados al inicio de marzo y justo en la previa del inicio del ciclo lectivo, llegan como se dijo con los feriados de Carnaval. Y a esta altura es enorme la cantidad de reservas para esas fechas.

A la hora de apuntalar las razones que permiten ver al último fin de semana de febrero como uno de los mejores de la historia en términos turísticos, desde el propio sector de hoteleros señalan que tradicionalmente es un período más económico, con precios de hotelería y alquileres de propiedades hasta 30% por debajo de enero, lo que lo hace casi favorito para la clase media.

El presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Argentina (Fedecatur), Héctor Viñuales, confirmó que Mar del Plata es el destino de playa más buscado y el tercero del país más elegido, detrás de Bariloche y El Calafate.

Se viene el finde largo

Por primera vez en muchos años, desde este sector apuntaron que febrero será incluso mejor que enero en algunas zonas. Para esta segunda quincena, por ejemplo -y sin incluir el foco principal que son los feriados de Carnaval-, en Pinamar tienen reservas sobre casi el 60% de las plazas hoteleras. En Mar del Plata, bastante más amplia en oferta de camas, los niveles están apenas por debajo, pero aun así son mejores que en misma fecha de años anteriores.

Según datos del Ministerio de Turismo y Deportes difundidos en los últimos días, de hecho, la primera quincena de febrero consolida la temporada récord de afluencia turística en destinos de todo el país, con perspectivas óptimas para el feriado largo de Carnaval.

Una alta ocupación de los hospedajes se mantiene en destinos de todas las regiones, aun en los de mayor cantidad de plazas, como la costa bonaerense, así como la Patagonia, el Noroeste (NOA) y el Litoral fluvial, con menor disponibilidad. El informe del Minturdep destaca que “destinos de todo el país tuvieron excelentes niveles de ocupación en la primera quincena de febrero gracias al impulso del programa PreViaje”, en tanto representantes nacionales del sector privado coinciden con esa evaluación y las buenas perspectivas para carnavales.

De la provincia de Buenos Aires, el informe destaca destinos como el partido de la Costa, con 93% de ocupación sobre más de 25.000 plazas, lo mismo que Pinamar, con la misma cantidad de camas hoteleras (más 300.000 informales) y Villa Gesell, que cuenta con 7200. Mar del Plata, el mayor destino turístico de las provincias, tuvo un poco más del 85% de ocupación, pero ese porcentaje representa mayor número de turistas que en los destinos anteriores, ya que es sobre 36.000 plazas hoteleras, a las que se agregan unas 350.000 en casas y departamentos.

También en territorio bonaerense, el documento menciona a Tandil, con una ocupación del 80% de sus 8000 plazas, y luego destinos cordobeses como Villa Carlos Paz, con 90% sobre 70.000 plazas de todo tipo; Mina Clavero, 93% de 13.000, y Villa General Belgrano, en un 90% de sus 5000 camas.