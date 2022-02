Ofrecen recompensa por datos de Betiana

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de un millón y medio de pesos a quienes aporten datos sobre el paradero de Betiana Solange Rossi, que permanece desparecida desde el 7 de febrero pasado y que fuera vista por última vez en el partido de Tres de Febrero, según se publicó en el Boletín Oficial.

Las personas que puedan suministrar datos sobre el paradero de la mujer deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas, al teléfono de acceso rápido 134.

"El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante", se indica en la norma.

Asimismo, se ordena "la difusión de este ofrecimiento en medios gráficos de circulación nacional y se instruye a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación en todas sus formas del afiche correspondiente a la recompensa ofrecida".

Riñonera y datos

La Justicia porteña, junto a la Policía de la Ciudad y la bonaerense, realizan rastrillajes en un predio cercano a la estación de trenes de Sáenz Peña, en el partido de Tres de Febrero, donde se encontraron una riñonera que pertenecía a Betiana Rossi, quien fue vista en esa zona por última vez luego de desaparecer la semana pasada. La Policía confirmó el hallazgo de una riñonera que llevaba Betiana cuando desapareció, en cuyo interior había un celular, el DNI de la mujer, dos tarjetas SUBE y una botella de alcohol en gel.

Betiana mide 1.71 metros de altura aproximadamente, tiene contextura física delgada, tez trigueña y cabello largo hasta la cintura color castaño. Su familia informó que lleva cinco tatuajes.

Qué dijo el hermano

Martín, hermano de Betiana Rossi, reafirmó que su hermana había tenido una discusión con su pareja por un tema económico, pero reiteró que no cree que ese haya sido "el detonante" de la larga ausencia. "No descartamos que se haya enojado y se haya ido caminando y en el transcurso la hayan secuestrado", dijo.

El familiar, en declaraciones a la prensa, indicó que después de esa discusión "Nicolás (pareja de Betiana) vino a contarnos que se había ido" y añadió que "uno se puede enojar y empezar a caminar, pero de ninguna manera ausentarse de su hogar y de su familia durante tanto tiempo".

Martín contó que una vez hallado el celular de Betiana en un descampado "fuimos a la Fiscalía a aportar posibles claves que hubiera usado" y reiteró que desconocía "si es por una deuda que se haya ausentado diez días de su hogar, dejando a una familia desconcertada".

"Mis padres sufren y sus hijos la extrañan y necesitan", señaló. Agregó que la familia no descarta ninguna hipótesis acerca de si la riñonera encontrada "fue plantada allí o tirada".

"La pareja nos acompaña en los rastrillajes y no sé si la zona en la que hallaron sus documentos es frecuentada por ella. Ojalá fuera una cuestión sicológica la causa de su desaparición así podemos descartar el secuestro" dijo Martín, quien estimó que las llaves encontradas en la riñonera "eran de la moto de la pareja".