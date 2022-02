Acusan a Ritondo

El dueño del complejo La Salada, Jorge Castillo, acusó al exministro de Seguridad bonaerense y actual diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo de querer quedarse "con 3.600.000 dólares mensuales" de lo que era la recaudación de ese paseo de compras cuando era funcionario de la Provincia.

Castillo remarcó que Ritondo le "mandó a un secretario para arreglar el manejo de la vía pública" en la feria conocida como Punta Mogote "que equivalía a 3 millones 600 mil dólares mensuales", y sostuvo que por negarse a participar fue detenido en 2017.

"Ritondo me mandó a un secretario para arreglar el manejo de la vía pública de La Salada. Quería la caja de esos 12 mil puestos, que equivalía en aquel momento a 3.600.000 dólares mensuales, la famosa caja política", sostuvo Castillo.

El dueño del paseo de compras, situado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge denunció que el entonces ministro de Seguridad provincial le "daba apoyo judicial, policial y político" a cambio de eso.

Al ser consultado por el nombre del secretario enviado, precisó que se trataba de "(Marcelo) Rochetti, el jefe de Gabinete de Ritondo" y "abogado defensor de la Gestapo", en referencia al caso surgido después de conocida la reunión de exfuncionarios y agentes de inteligencia en 2017 para supuestamente armar causas contra gremialistas.

Asimismo, aseguró que "todo está denunciado en el juzgado federal" y afirmó tener "pruebas" que la Justicia "no buscó" para determinar si "mentía o no y dejó todo ahí". Además, pidió que la Justicia investigue "la plata que tiene Ritondo en las declaraciones juradas, de dónde la sacó. Él es el alma mater de todas las cosas que se hicieron en la provincia de Buenos Aires.

"Ellos son los puros y castos de la política. Terribles malandras, que dejaron endeudado al país", ironizó.