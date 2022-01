Los testimonios complican cada vez más a la exgobernadora María Eugenia Vidal

María Eugenia Vidal aparece cada vez más complicada en el marco de la causa que investiga el accionar de la mesa judicial bonaerense durante su gestión como gobernadora, tras los distintos testimonios recogidos por la Justicia y por la Comisión Bicameral que investiga el caso.

La Justicia Federal de La Plata le tomó declaración testimonial a Miriam Silvia González Villar, empleada del Banco Provincia, quien en junio de 2017 envió los mails mediante los cuales solicitaba el espacio del séptimo piso donde se realizó la escandalosa reunión de la “Gestapo antisindical”.

González Villar señaló sobre ese correo que “sí, es mío. Lo aporté yo a un sumario interno que está tramitando en el banco desde que se hizo pública la reunión que salió en los medios de comunicación”.

En cuanto a las prioridades del uso del salón, dijo que “no hay nada establecido formalmente. Pero por usos y costumbres, se sigue la jerarquía del organigrama. Es decir que, si de alguna Gerencia tiene reservado el salón, pero luego lo pide Presidencia o Directorio, se les da prioridad a estos”.

“A mí me lo piden (el salón) para el 14 y el 15 de junio de 2017 de 9 a 13 horas, pero luego, aparentemente, se extendió el pedido, a través de otra de las empleadas de la USAP, para el día 16, y para que el jueves y el viernes la reserva abarcara el horario de 9 a 18 horas”, detalló, y agregó: “Por lo que surge de los mails, y por quien canalizó el pedido, el sector que sabía de la reunión, y que gestionó el pedido de salón, es Secretaría de Presidencia”. También confirmó que los funcionarios Emilia Jaime y Guillermo Squillari pedían el salón porque dependían de la presidencia del banco, a cargo entonces de Juan Curuchet. "Sus pedidos venían de Presidencia", afirmó.

Por otro lado, consultada por el tema de las cámaras montadas en el salón, dijo: “No recuerdo. A raíz de lo que salió en los medios, traté de recordar, y creo que no tenía. En general, las cámaras están en los pasillos del banco y en algunos sectores específicos por indicación del Banco Central, como cajas y cajeros automáticos. En las salas de reuniones del primer piso no hay cámaras, y no creo que haya en el SUM tampoco”.

Por último, ante la consulta sobre la referencia a la “Gobernación” en su correo, y la posible indicación específica respecto del origen de la orden, la testigo respondió: “Suelo ser muy precisa en este tipo de cuestiones, y sobre todo en un caso así, en el que tuve que suspender reuniones a dos gerencias, así que seguramente, si en mi mail indiqué que desde la Secretaría de Presidencia del banco me habían dicho que el pedido venía de Gobernación, es eso lo que me comunicaron cuando me llamaron por teléfono para pedirme la disponibilidad del salón”.

Arribas y Majdalani apuntaron a Vidal

La causa de la Gestapo antisindical suma nuevas revelaciones día a día que implican cada vez más a exfuncionarios de Juntos por el Cambio en la persecución de dirigentes gremiales. Un audio de una conversación entre los extitulares de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, golpea fuertemente a la exgobernadora María Eugenia Vidal, al afirmar que las bases AMBA del espionaje ilegal fueron idea suya.

El audio, difundido por C5N en el programa MinutoUno, pertenece a una declaración formulada por Arribas y Majdalani ante la Bicameral de inteligencia del Congreso de la Nación en abril de 2019, en el marco del D'Alessio Gate.

El testimonio dio cuenta de la instalación de las denominadas "bases AMBA", bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires. Originalmente, hubo tres bases AMBA en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Sin embargo, durante la gobernación de María Eugenia Vidal se agregaron seis más. Este dato demuestra que Vidal no solo estaba al tanto de las reuniones de la mesa antisindical, sino que también las organizaba.

Ante una pregunta del diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, en el marco de la Bicameral sobre si la policía de la provincia estaba al tanto de estas bases, Arribas respondió que "la policía no las desconocía". Además, agregó que "todas las bases fueron alquiladas a nombre de la AFI y los agentes trabajaron siempre identificándose como agentes de la AFI. Entonces, mal podía desconocer la Policía bonaerense dónde estaban las bases y los agentes que estaban trabajando".

Moreau también preguntó si la entonces gobernadora había realizado "alguna objeción ante la AFI para la instalación de estas bases". Mientras que Arribas respondió que "no" que Vidal no las había objetado y que "participó", su segunda Majdalani agregó que "la gobernadora pidió la localización". "Los lugares los pidió la gobernadora en conjunto con nosotros", indicó la "Señora 8".

Los legisladores que integran actualmente la subcomisión de Inteligencia del Congreso buscan conocer el paso a paso de cómo se gestionó ese encuentro realizado el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Bapro, del que participaron María Eugenia Vidal se había referido al tema que la involucra y expresó: “Todos los funcionarios que estuvieron en la reunión se pusieron a disposición y así haremos todos los que seamos citados”, manifestó en relación al video de la reunión entre funcionarios de su gestión junto a empresarios, en 2017, en el edificio del Bapro.

De acuerdo con la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la Gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.