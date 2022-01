Prevén un aumento de las hospitalizaciones por Covid

Tras haber alcanzado más de 130 mil casos diarios de Covid a principios de mes, Argentina parecería haber logrado ya romper la curva de contagios, lo que no significa sin embargo que esta tercera ola esté llegando a su fin. Según advierten especialistas , en lo que hace a internaciones, lo peor está todavía por venir. Así lo advirtió el médico asesor del Gobierno, Luis Cámera, al señalar que si bien “la suba de casos ya se quebró” se espera un pico de internaciones hasta la segunda semana de febrero. “Estamos preocupados. Creemos que las próximas tres semanas serían las más difíciles desde el punto de vista de internación. La próxima semana y las dos primeras de febrero van a ser las de mayor internación”, afirmó el asesor presidencial. Pese a ello, no vamos a tener la situación crítica que tuvimos en la segunda ola, donde hubo mucha actividad en las terapias”, sino que en este momento de la pandemia “va a ser más difícil la internación de clínica y el recurso humano, porque nos enfermamos mucho y empieza a ser escaso”, señaló Camera durante una entrevista con Radio La Red. A diferencia de lo que ocurrió en la segunda ola, cuando el punto crítico se dio por la escasez de camas de internación, en este caso el problema podría darse por la falta de personal. “Se nos han enfermado muchos médicos” y “casi todos los pacientes consumen guardia, consultorio externos, llamados, médico a domicilio y todo el sistema está resentido”, comentó. El eventual déficit de recurso humano en esta tercera no es ciertamente un fenómeno local. Muchos países están sufriendo ya la falta de personal de salud para contener la demanda de atención generada por la contagiosa variante Ómicron y hasta la propia Organización de la Salud advirtió acerca de la merma de especialistas para realizar los tests. Pese al desafío que -a su entender- las próximas semanas plantearían al sistema de salud, Camera se mostró optimista con el escenario previsto para marzo, cuando la situación “podría estar controlada siempre y cuando se mantenga el ritmo de vacunación” “La suba de contagios ya se quebró. Estamos bajando. Es algo que está ocurriendo casi a nivel mundial. Y está pasando que en todo el mundo todo está ocurriendo al mismo tiempo en simultáneo. Desde el punto de vista científico, eso es apasionante”, afirmó.

“UNA NUEVA PANDEMIA”

Para Cámera, “esto es una nueva pandemia, yo lo llamo Covid-21, no es igual que el 2019. Ojalá vayamos hacia una forma leve, que es un resfrío leve. Da toda la sensación de que vamos por ese camino. El tema es la transmisión”, agregó. Como señaló el especialista, aunque los estándares internacionales pronostican que a fines de febrero se daría un descenso abrupto de casos, en Argentina esta baja no sería tan repentina. “En teoría, los estándares internacionales dicen que así como ascendimos tan rápido, el descenso va a ser casi de igual velocidad. Entonces, en los primeros días de marzo tendríamos que estar como los primeros días de diciembre. Pero dado el comportamiento social de la gente, no creo que la curva descienda a la misma velocidad”, dijo el asesor presidencial. “Si no desciende a la misma velocidad, en febrero vamos a tener más casos de los proyectados. Por lo tanto, más gente de la proyectada en terapia intensiva y más estrés político y psicológico porque nos estaríamos enfrentando al inicio de clases. Ahí va a haber un ruido político”, agregó.