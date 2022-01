Manes cargó contra el Gobierno y reclamó que “resuelva su interna”

El médico y diputado nacional de Juntos por el Cambio, Facundo Manes, disparó ayer contra el Gobierno por “ningunear” a la oposición en el marco de la frustrada reunión por la deuda con el FMI. “El Gobierno tiene una división interna y mientras no la resuelva será dificil que le pueda pedir a la oposición que dialogue”, dijo durante una entrevista con Clarín en la que además reclamó un programa económico: “El plan del Gobierno, hasta ahora, es el del aguante, yo espero que sea el de una transición hacia un próximo gobierno que encamine a la Argentina al siglo XXI”, advirtió el legislador radical.

En otro tramo de la entrevista, Manes cuestionó a la Rosada por la gestión de la pandemia que, según dijo, “fue vacilante, especulativa y muchas veces basada en prejuicios. Fue un manejo que inculcó miedo y tensionó a una sociedad que se empobrecía. No hubo ejemplaridad por parte de la dirigencia, además del escaso apego al cuidado de la calidad democrática y de los derechos individuales. Por otra parte no se convocó a todos los sectores para enfrentar la crisis más importante de la historia argentina”. Y, al comparar con el mundo, dijo que “si nos guiamos por la combinación de resultados sanitarios, económicos y sociales, la gestión oficial de la pandemia llevó a nuestro país a las posiciones menos honrosas en la región, con tremendas consecuencias socioeconómicas y educativas”.

El neurocientífico también se mostró crítico de su espacio: “Hace tiempo digo que la oposición tiene que cambiar y convertirse en proposición”, dijo y que “desunión e incertidumbre son un denominador común en el oficialismo, pero también en la oposición”. En esa línea, planteó, “la gente está pidiendo otra cosa: ideas nuevas y perspectivas de futuro”.

Consultado sobre sus aspiraciones presidenciales de cara al año próximo, aseguró que “en el ‘23 los argentinos van a elegir a un liderazgo que los inspire, a quien tenga la capacidad de encabezar un proyecto colectivo que los lleve a la modernidad. Yo voy a estar ahí, siendo parte, luchando por esto, pero no es que tengo la necesidad, un complejo o un sueño de tener un cargo específico. Yo lo que quiero es ser parte”.