Mar del Plata disfruta la mejor temporada de la última década

La ciudad de Mar del Plata despidió ayer con un gran movimiento en las calles y en las terminales de transporte a los turistas de la primera quincena del año y comenzó a recibir a los nuevos veraneantes que arribaban a "la Feliz" con una temperatura que rondó los 30 grados.

Desde la mañana, las calles marplatenses estuvieron copadas por personas que arrastraban sus valijas, las subían a sus vehículos o se dirigían hasta la estación Ferroautomotora para emprender el regreso, y aquellos que llegaban y mientras esperaban el check-in en sus hoteles o departamentos dejaron su equipaje y se fueron a la playa a aprovechar las primeras horas de sol.

Mardel, la estrella

Como cada temporada, Mar del Plata es uno de los destinos de la costa bonaerense más solicitados para el descanso, no solo por la cantidad de ofertas gastronómicas, teatrales, culturales y recreativas sino porque es un destino apto para todos los bolsillos.

El secretario General de la Unión de Trabajadores, Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina (Uthgra) seccional Mar del Plata, Pablo Santín, dijo que “hemos tenido una muy buena primera quincena con ocupaciones del 100% en hoteles y apart-hotel de 3, 4 y 5 estrellas, lo que es un número muy interesante”.

“Para esta segunda quincena del 2022 y si el clima nos acompaña ya contamos con más de 90% de reservas lo que es muy positivo porque se continúa reactivando la economía de la ciudad”, resaltó.

Santín no dudó en manifestar que la temporada 2019 “fue la mejor de los últimos 10 años” al tiempo que señaló que “este 2022 es muy bueno y las ventas vienen creciendo un 10% más con respecto a ese año prepandemia”.

"Esperamos llegar al fin de esta temporada con unos 10 mil trabajadores registrados en blanco ya que hemos lanzado con el Ministerio de Trabajo una labor en conjunto en un operativo de registración laboral que beneficiará a muchos marplatenses”, añadió.

CAME dice que habrá 22 millones de turistas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró "exitosa" la temporada veraniega, y resaltó la influencia del programa Previaje al estimar que unas 22 millones de personas se movilizaron a distintos destinos. "Hasta el momento está siendo una temporada exitosa. El turismo ya movilizó a 22 millones de personas en lo que va del año", detalló el secretario de Prensa de la entidad, Salvador Femenía.

El directivo comentó "que hay un gasto promedio de 3600 pesos diarios por turista" y que "tal vez no es tanto, pero en el volumen se nota muchísimo", resaltó. En ese marco, puntualizó que el programa Previaje es "un gran incentivo, una política muy buena que impacta y mueve la economía en empleo, consumo, gastronomía y hotelería".

"Preveíamos que iba a ser fuerte el movimiento de turistas, teniendo en cuenta que hace un año no pudo vacacionar la gente", manifestó. Sobre las expectativas para febrero y marzo, el miembro de CAME destacó que "son muy buenas y ahora en enero hay destinos como Mar del Plata, Mar de las Pampas y Pinamar con ocupación arriba del 95%".