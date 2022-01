La Bicameral citó para el martes al procurador Julio Conte Grand

La Subcomisión de Inteligencia del Congreso citó para el martes próximo al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en el marco de la investigación sobre la denominada "mesa judicial" macrista durante la gestión de Cambiemos.

Conte Grand fue citado tras la difusión de las imágenes de aquella reunión de 2017, en la que exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción.

El audio de esa filmación reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas.

Vidal y Conte Grand, complicados

El viernes, en el marco de la reunión de la subcomisión, el comisario de la Policía bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la "mesa judicial" macrista y vidalista, en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales.

Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Ángel Bazze, y en su testimonio complicó a Julio Conte Grand y María Eugenia Vidal.

Tailhade dijo que Casassa "ratificó que es el autor de esos audios", al igual que "su contenido", y aportó también "una serie de elementos" que deben ser "profundizados". En el audio, el policía cuenta que estuvo al frente de algunas de las causas encuadradas en el accionar de la mesa judicial bonaerense y hace referencia directa al procurador bonaerense.

El diputado destacó además que los audios ratificados por Cassasa mencionan al exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo, quien actualmente es presidente del bloque del PRO en Diputados y miembro de la Comisión Bicameral que lleva adelante esta investigación. Sin embargo, el diputado no estaba presente durante las declaraciones del comisario: "Mejor que no estuvo porque tenía un interés específico personal", marcó Tailhade.

Además, el diputado por el Frente de Todos aseguró que, de acuerdo con lo que planteó Cassasa, "cada 15 días, todos los jueves, se reunían en la AFI" y esa información "es coincidente con lo que ya teníamos en los correos electrónicos". En ese sentido, agregó: "No descarto para nada que haya visitas de Vidal a la AFI"

Finalmente, Tailhade apuntó nuevamente contra el procurador bonaerense: "Conte Grand tiene que ir a la audiencia en la Comisión Bicameral. Si no va es causal de juicio político".