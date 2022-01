Cada diputado y senador le “cuesta” a la Provincia más de $202 millones

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires dispondrá este año de un presupuesto total de 27.900 millones de pesos para sus gastos y recursos. Esto es casi un 60 por ciento más que los 17.718 millones con que contó en 2021. El incremento, por encima de la inflación (proyectada en torno al 50 por ciento), fue aprobado en la última sesión del año que pasó por ambas cámaras y en forma mutua: la de Diputados, que fijó gastos y recursos anuales por 16.400 millones de pesos, y la de Senadores, con 11.500 millones de pesos. Si se divide el presupuesto total por los 138 legisladores, cada uno de ellos le “costará” al Estado provincial, en promedio, más de 202 millones de pesos al año. Al mes, son casi 17 millones de pesos por legislador. En el caso de la Cámara Alta, que preside la vicegobernadora Verónica Magario y tiene 46 bancas, la suma anual para cada senador resulta más cara: da 250 millones de pesos (cerca de 21 millones mensuales). Mientras que en la Cámara Baja, que encabeza Federico Otermín y con 92 escaños, el monto por cada diputado se estima en 178 millones de pesos anuales y unos 15 millones cada mes. Se trata, en todos los casos, de cifras relativas, dado que cada legislador dispone para sí de una cantidad de módulos que no se distribuyen de manera equitativa y por lo tanto los montos pueden variar de uno a otro. Además hay que tener en cuenta que no se conocen con exactitud (porque no son de consulta pública) las dietas de cada legislador ni el detalle de los módulos que pagan a sus empleados o asesores. A modo de ejemplo, el año pasado el sueldo mensual de un diputado estaba en torno a los 145.000 pesos. Pero a eso habría que añadirle otros ítems, como que cada legislador puede disponer a su vez de hasta 1.200 módulos (que a un valor de 215 pesos cada uno suman 258 mil pesos más) para repartir entre los empleados políticos que contrata cada bloque parlamentario. En la Cámara Alta, las dietas oscilaban entre los 166 mil y los 315 mil pesos por mes, al menos según lo que consignaron los senadores en sus declaraciones juradas correspondientes al año 2020. También en este caso hay que agregar los módulos que se pagan por los cargos, que tienen un valor en el orden de los 328 pesos cada uno (aunque la presidenta del Senado está autorizada por ley a incrementar esa suma) y que, como ocurre con los diputados, no se distribuyen de la misma manera entre todos los senadores: mientras la presidencia y los funcionarios de ley tienen 1200 módulos para repartir, hay quienes no llegan a cien. En la distribución de este ítem influyen la cantidad de representantes de cada bloque político y las comisiones que integra cada senador, entre otras variables.

CARGOS POLÍTICOS

Casi 28 mil millones de pesos al año y un ejército de más de 2.700 empleados legislativos es lo que demandan en la provincia de Buenos Aires las cámaras cuya función primigenia es la de redactar y votar leyes como la de presupuesto, además de servir como contrapeso frente a los poderes Ejecutivo y Judicial. El presupuesto de la Legislatura fue aprobado en la última sesión del año que se fue: durante la madrugada del 29 de diciembre, pero se publicó en el Boletín Oficial en el feriado administrativo del 31 de diciembre de 2021 y junto al presupuesto general, que para este año prevé un total de 3,1 billones de pesos. En ese sentido, los gastos y recursos definidos para la Legislatura representan menos del 0,9 por ciento del presupuesto general, según corresponde por ley. Como se dijo, el Senado, que el año anterior contó con un presupuesto de 7.200 millones de pesos, ahora dispondrá de 11.500 millones de pesos para sus 46 legisladores, 1.023 cargos de planta permanente y 223 cargos de planta temporaria y personal de bloques políticos, de acuerdo a lo que se informa en una planilla anexa publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 31 de diciembre. La Cámara Baja, en tanto, pasará de manejar 10.100 millones de pesos en 2021 a 16.400 millones de pesos este año. Además de sus 92 diputados, detalló 955 cargos de planta permanente con estabilidad, 8 funcionarios de Ley, 131 cargos de planta permanente sin estabilidad y 254 de planta temporaria.