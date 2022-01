En Bahía “se atentó contra el sistema”

El director ejecutivo de la Región Sanitaria I de Bahía Blanca, Maximiliano Núñez Fariña, dijo que el atentado que sufrió en su casa en contra del pase sanitario no fue una agresión personal sino “contra el sistema sanitario” y se mostró esperanzado en que se encuentre a los responsables “porque no se puede naturalizar” estos episodios.

“Todo esto viene relacionado con la vacunación y la realidad es que se ve que algunas cosas estaremos haciendo bien porque mucha gente se enoja, pero no entiendo la forma en la que se enoja y toma la vivienda de una persona, más allá que sea la mía”, expresó Núñez Fariña.

Para el funcionario se trata de un atentado que no es personal sino “contra el sistema sanitario”. Y detalló que “se encontraron panfletos donde me ponen en primera persona a mí, con mi dirección, la del director asociado con su dirección, la relación política de los dos. Lo que más me molestó es que estaba todo el arco sanitario”. Los volantes encontrados estaban firmados por el “Comando de Restauración Nacional ‘Mohamed Alí Seineldín’, en contra del pase sanitario por coronavirus y con amenazas de muerte.