Pase sanitario: Mar del Plata se rebela y no lo pedirá a los turistas

Para las personas que disfruten de sus vacaciones en Mar del Plata no será necesario tramitar el pase sanitario que, en provincia de Buenos Aires, comenzará a regir el 21 de diciembre.

Al menos así lo indicó el presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR), Bernardo Martín, quien destacó que el municipio no exigirá el pase sanitario y aseguró que "lo que no va a existir es que a una persona la paren en la ruta y le pidan el pase. No se necesita nada para entrar a la ciudad”.

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario municipal señaló que “con el pase sanitario hay muchos grises. ¿Quién lo va a controlar? Los comerciantes están reticentes a hacerlo y la Provincia va a tener que tomar alguna medida al respecto".

Martín expresó que algunos comerciantes plantean la duda de qué hacer con los empleados que aún no se han vacunado y señaló que "tenemos que entender que la vacuna no es obligatoria. En muchos lugares el control se usó en espectáculos masivos, pero lo vemos de difícil ejecución en comercios pequeños".

En ese marco, sostuvo que "es esencial que la gente se vacune, pero el esquema de control es de imposible cumplimiento".