Intendentes de la Cuarta reclaman la inclusión del FIM en el Presupuesto 2022

Intendentes de la región manifestaron su descontento con la administración de Axel Kicillof, debido a que el Presupuesto y la Ley Impositiva 2022 de la provincia de Buenos Aires no contempla el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), una caja descentralizada con la que cuentan los distritos para realizar obras públicas.

Este año, los municipios de la Provincia contaron con un fondo -que en la mayoría de los distritos aún no se completaron los desembolsos- para realizar obras sin pasar por la burocracia provincial por 17 mil millones de pesos, pero esperaban hasta triplicar esos recursos el año que viene.

Pero durante la presentación del Presupuesto 2022 y la Ley Impositiva en la Legislatura, en diálogo con la prensa, el ministro de Hacienda, Pablo López, confirmó la medida: “Tenemos un fondo que contempla siete mil millones de pesos destinado a la compra de equipamientos de seguridad y el Fondo de Infraestructura Municipal no está contemplado en el proyecto. Sí se contempla una gran cantidad de obras y un presupuesto muy importante para infraestructura para trabajar en el desarrollo de los municipios. No está presentado el FIM de la manera en que lo hicimos anteriormente, sino como una inversión muy fuerte para desarrollar obras en los 135 municipios”.

Frente a este escenario, intendentes de Juntos de la Cuarta Sección Electoral expresaron su rechazo a la eliminación del FIM y anticiparon la postura que “bajarán” a sus legisladores.

En este sentido, el jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas (UCR), afirmó a este diario: “Me parece que es, de nuevo, una estrategia para negociar el presupuesto y lamento que, en vez de convertirse en una política pública, sea una herramienta de negociación. Principalmente para el interior, porque si no es por el FIM cada vez vemos menos obras, porque se van todas para el conurbano”.

Y agregó: “Con respecto al FIM de este año llegó la mitad, hace dos meses terminamos la obra y aún falta el pago de la otra mitad, así que estamos en plena espera”.

Vicente Gatica, intendente de Bragado (Unidos por Bragado), afirmó a Democracia: “Mi opinión es que estarán esperando que sea un requerimiento de los intendentes como prenda de negociación, pero creo que el FIM no debería estar sujeto a ninguna especulación, debería tener ya un monto muy importante y en todo caso ajustarse”.

Y al jefe comunal amplió: “Los municipios hemos demostrado ser muy eficientes en la ejecución de esos recursos toda vez que se nos otorgó. Mucho más eficientes que la propia Provincia”.

“Nos adeudan todavía el 50% aproximadamente del 2021. Las viviendas del Instituto también son un recurso económico por el cual firmamos una adenda y aún no llegó el anticipo”, lamentó.

“Con respecto al FIM de 2022 no está resulto aún, hay que esperar el Presupuesto provincial y ahí están trabajando los legisladores. El FIM del año en curso ha llegado en parte”, afirmó a Democracia el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola.

Ramón Parera, secretario General del municipio de Lincoln, consideró que “es negativo” que no esté contemplado el FIM para 2022. “Fue un éxito para la provincia el FIM cuando se creó en 2016, porque se descentralizó en los municipios de acuerdo a sus necesidades. Está claro que no podemos tener obras centralizadas porque el Estado se vuelve más ineficiente", dijo.

"Entendemos que será una negociación de la oposición a cambio del endeudamiento", reflexionó.

Marcelo Balestrasse, secretario de Obras Públicas de la municipalidad de Junín, afirmó a Democracia: “Todavía no se hizo ninguna obra en Junín con el FIM de este año. En marzo entregamos el proyecto para la obra del espigón, en la Laguna de Gómez, está aprobado técnicamente, pero está en los organismos provinciales, para la firma del convenio y la entrega de fondos, pero todavía no tuvimos respuesta”.

“Reparto equitativo”

“El FIM es muy necesario y es una medida equitativa, porque independientemente de la voluntad política, a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD) se otorgan los recursos en forma pareja, proporcional, y se le da a cada intendente la posibilidad de realizar obras y mejoras para la ciudad”, afirmó el radical.

Fuentes consultados del Municipio de Junín adelantaron a este diario que “la idea es pedir, como se hizo en 2019 y 2020, que haya un Fondo de Infraestructura Municipal y que se reparta por el CUD. Y no por color político”. Y desde el petrequismo cuestionaron que la Provincia no envió las obras proyectadas en los municipios. “Desde la gobernación dicen que aumentaron el presupuesto, aunque no se sabe para qué”, punzaron.

Fuerte inversión en Salud en distritos de la Región

El Presupuesto de la provincia de Buenos Aires que comenzó a tratarse en la Legislatura bonaerense contempla -según la información a la que accedió este diario- una fuerte inversión en materia sanitaria. En efecto, Junín tiene asignados 40 millones de pesos para la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

La administración de Axel Kicillof también prevé la construcción de CAPS -por 40 millones de pesos en todos los casos- en Florentino Ameghino, Bragado, General Viamonte, Alberti, Chivilcoy, Pehuajó, General Pinto, Henderson/Hipólito Yrigoyen, Chacabuco y Nueve de Julio.