La Provincia intimó a 260 empresas

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) intimó a 260 empresas que no presentaron su plan de gestión de envases de agroquímicos ni la correspondiente declaración jurada indicando la cantidad de envases comercializados durante el último año, como lo establece la Ley Nacional 27.279.

Según se informó, el procedimiento se lleva a cabo tras un cruce de información con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que registra a las empresas fabricantes de estos productos y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), que empadrona a las firmas con actividad comercial en el distrito.

La intimación puede derivar, si persiste el incumplimiento, en un proceso sancionatorio como el que se efectuó en abril de este año con multas a 26 empresas y apercibimientos a otras 81, por la no recolección de los envases durante 2020.

El director ejecutivo de OPDS, Juan Brardinelli explicó que desde el comienzo de la gestión de Axel Kicillof, el Gobierno provincial “trabaja para hacer cumplir la ley específica que regula la gestión de los envases de fitosanitarios”.

“Estos se convierten luego de su uso en residuos peligrosos, ya que tienen restos de agroquímicos que son contaminantes y representan un riesgo para la salud de las personas”, precisó Brardinelli.

El funcionario agregó que esos envases “tienen que ser recuperados en condiciones seguras eliminando todos los restos de agroquímicos y reciclarse en plásticos que no estén en contacto directo con el humano, como sí lo están un utensilio de cocina o un juguete”.

Según el OPDS, en 2019 las empresas que presentaron su declaración pusieron en el mercado de la provincia 13 millones de envases y durante 2020 recuperaron apenas un millón. “El resto de los envases está circulando por circuitos informales, contaminando los cursos de agua, siendo enterrado o quemado, deteriorando la salud y el ambiente de las y los bonaerenses”, concluyó el titular del organismo ambiental.