Debate oficialista para prolongar reelecciones

Transitada la elección, el Frente de Todos encara nuevas discusiones en la provincia de Buenos Aires destinadas a fortalecer el funcionamiento de la coalición y a darle continuidad a los proyectos de gobierno más allá de 2023, por lo que la posibilidad de habilitar las reelecciones de los intendentes es actualmente materia de análisis en el oficialismo. Se trata de un planteo que los jefes comunales vienen haciendo desde el último año, pero que había sido pospuesto por las urgencias de la pandemia.

Muchos de los alcaldes del PJ quieren avanzar en una reforma de la Ley Bonaerense 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de la gobernara María Eugenia Vidal, y que limita a dos períodos consecutivos los mandatos de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

El artículo de la norma que objeta la mayor parte de los jefes comunales del peronismo es puntualmente el séptimo, que estableció que el primer mandato a computar para aplicar lo que se había sancionado en la Legislatura bonaerense era el que se cumplía al momento de entrada en vigencia de la Ley 14836: esto es, el período 2015-2019. Por esa razón, quienes este año hayan sido reelectos como intendentes se quedarán sin chances de volver a presentarse en 2023.

Desde ya que una inquietud de esas características incluye también a los jefes comunales de la principal coalición opositora -en el distrito bonaerense, Juntos-, quienes en gran parte atraviesan su segundo mandato (o incluso más) y también se ven imposibilitados de aspirar a una tercera gestión en 2023.

Pero así como el FDT parece no ponerse de acuerdo sobre la conveniencia de aplicar una reforma de esa magnitud, en la coalición PRO-UCR y Coalición Cívica tampoco hay una posición consensuada al respecto.

Los intendentes del FDT mantuvieron el miércoles último una reunión con Kicillof en La Plata, a la que también asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque de diputados nacionales y dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner.

El encuentro tuvo como eje la "reconstrucción" de la provincia a partir del desarrollo de planes de inversión pública en infraestructura, finalizado ya el período electoral, y si bien se especuló con la posibilidad de que se analizara la norma que limita las reelecciones en la provincia de Buenos Aires, Kicillof se limitó a decir que fue una "reunión de trabajo".

Para los jefes comunales del Interior bonaerense, la presencia de Massa y de Máximo Kirchner en ese encuentro "significó una señal fuerte de unidad dentro del FDT", una declaración que el peronismo viene haciendo desde antes de las elecciones legislativas y luego también.

En tanto, intendentes radicales o del PRO concuerdan con jefes comunales del FDT en que el mandato 2015-2019 (durante el cual se sancionó la norma que modificó la Carta Orgánica de los municipios, aprobada el 14 de septiembre de 2016) no debería computarse como el primero de los dos períodos consecutivos que puede gobernar un intendente.

Según ese razonamiento, para cumplir con el principio de no legislar "para atrás", el primer período de gobierno en que debería aplicarse la limitación de dos mandatos consecutivos con una única reelección es el actual (2019-2023), con lo cual muchos alcaldes bonaerenses estarían en condiciones de competir por otro período en dos años.

Esta posición genera fricciones con los dirigentes del "ala dura" de la coalición opositora, quienes prefieren que no haya ningún tipo de acuerdos con el FDT en la Legislatura bonaerense, donde por otro lado en la próxima semana se presentará el presupuesto 2022 que -en palabras de Kicillof- "tendrá como propósito la reconstrucción de la provincia".