La inflación siguió alta en octubre y estaría en torno al 3,5 por ciento

Para la mayoría de las consultoras privadas la inflación de octubre volverá a estar -como en septiembre- en torno al 3,5 por ciento, consolidando así una cifra superior al 50 por ciento anual y rebelándose contra los intentos oficiales por domarla.

Es una suba que -según proyectan los analistas de FIEL, Seido, Eco- Go, C&T y estudio Ferreres- estaría principalmente impulsada por el rubro alimentos, junto a otros como expensas, cuotas de colegios privados y medicina prepaga. Y que contradice la anhelada desaceleración proyectada por el Gobierno, que ayer informó una inédita caída del 7,6 por ciento en los productos que integran la lista de precios congelados desde su aplicación en los últimos días de octubre (ver aparte).

El programa estrella de la Secretaría de Comercio Interior es una de las armas que desplegó el Gobierno para revertir la derrota electoral de las PASO y que nació a partir de una alarma: el 3,5 por ciento de inflación registrado en septiembre, que no solo estuvo un punto por encima del 2,5 por ciento de agosto, sino que además cortó una racha de cinco meses consecutivos a la baja.

Preocupado por una aceleración que se prolongaba en octubre, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se precipitó en mandar al freezer casi 1.500 productos de consumo masivo y reeditó controles de otras épocas en supermercados y almacenes.

A la par que anticipan una inflación que no bajaría del 3 por ciento informado el mes pasado, las mediciones privadas dudan de la eficacia de la medida oficial que, por lo demás, el sector empresario cuestiona. Recuerdan que recetas similares han fracasado en el pasado y que además podría haber llegado tarde para frenar una espiral inflacionaria “ya formada”.

En ese sentido, consultoras como Eco Go y Seido prevén para octubre un costo de vida de entre el 3,5 y el 4 por ciento. FIEL lo ubica en 3,3 por ciento; Analytica en el 3,1 por ciento y Equilibra apunta el 3 por ciento.

“La inflación de alimentos en octubre alcanzaría 3,4 por ciento, por encima del nivel de septiembre (3 por ciento), el nivel más elevado en los últimos tres meses. En la proyección nivel general, el dato de inflación de octubre se ubicaría en 3,5 por ciento; esto se debe a una presión tanto de los precios regulados como estacionales (prepagas, colegios, turismo, indumentaria) que se suman al repunte de la inflación núcleo (incluye alimentos)”, advirtieron desde Eco Go.



“Hasta el momento la inflación de octubre nos está dando 3,6 por ciento, un poco más arriba de lo que nos había dado en septiembre”, resaltó en declaraciones periodísticas el director de C&T, Camilo Tiscornia, y anticipó que los precios seguirán por encima del 3 por ciento en los últimos dos meses del año.

Para Tiscornia, octubre “va a ser un mes cargado, sobre todo por aumentos en ítems estacionales como las verduras. También habrá presión de los precios regulados como colegios, prepagas y demás”, enumeró y que “en noviembre va a haber un efecto más fuerte sobre el congelamiento y los productos implicados”.

Desde Seido, en tanto, vaticinan para octubre guarismos de entre el 4 y el 4,5 por ciento. “Dado que el mes pasado medimos menos que el Indec, puede ser que en octubre se esté dando cierta reversión”, explicaron.

Para esta consultora, “el año cerrará arriba del 50 por ciento anual”, mientras sumaron que “el principal riesgo es que haya un ajuste del dólar oficial producto de una crisis cambiaria. Porque eso aceleraría la inflación”.

“Para lo que queda del año va a estar todo muy condicionado por lo que pase con el dólar oficial después de las elecciones”, coinciden en las consultoras y alertan que -si como prevén- la inflación del mes pasado supera el 3 por ciento habrá acumulado un 52,5 por ciento en un año, muy cerca del 53,8 por ciento de 2019 y casi el doble de lo proyectado inicialmente por el Gobierno para este año.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer la inflación oficial de octubre el jueves 11 de noviembre, fecha que además marcará el último día para hacer campaña con miras a las elecciones legislativas del domingo 14.