“Es imposible pensar en una agenda si no se ponen de acuerdo ellos”

Expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó aspira ahora regresar a la Cámara baja luego de acompañar en las primarias a Facundo Manes. Reivindica las internas -un mecanismo que amplía la participación de los ciudadanos y por lo tanto hace crecer a los partidos- como un facilitador de la victoria de “Juntos” en las PASO y descree que el Gobierno logre ponerse de acuerdo en una agenda de reformas por sus propias rencillas. Diferencias políticas con Macri.

-¿Cree que el Gobierno tiene voluntad de diálogo pese a no haber podido zanjar sus diferencias ?

-Sin duda la Argentina sale con un acuerdo político para transformar la sociedad. La historia así lo indica con las crisis de posguerra, por ejemplo. Aquí la situación viene agravada con la resaca de la inflación, la pobreza o la marginación de la educación. Pero primero hay que saber que quiere el Gobierno, cuya coalición mezcla pensamientos distintos y una distribución horizontal de la gestión y funcionamiento que no responde al Presidente. Falta conducción. Es imposible pensar en una agenda si no se ponen de acuerdo primero ellos.

-¿La oposición está dispuesta a acceder a una convocatoria?

-No toda. Hay un esquema que se ha enquistado que es polarizar las campañas, que luego se traslada a la gestión. En la oposición hay dirigentes que les resulta bien ser antagónicos. Muchos reclamamos algo distinto y de hecho cuando Alberto llamó a Horacio (Rodríguez Larreta) y Axel (Kicillof) para el tratamiento de la pandemia tenían un consenso público del 80%.

-Es un desafío también para Juntos.

-Si. Igual soy muy escéptico que el Gobierno pueda ponerse de acuerdo en una agenda.

-¿Que hubiera hecho como titular de la Cámara en caso de tener a una diputada propia como Fernanda Vallejos que insultó al Presidente?

-Como presidente de la Cámara no hubiera hecho nada: es una opinión desubicada pero que un diputado puede hacerla. Sì observo en el Gobierno una falta de reacción interna, con alguien que sigue perteneciendo al espacio y no tuvo ninguna corrección respecto a sus apreciaciones. Por eso digo es difícil que se pongan de acuerdo en temas como seguridad o economía.

-¿Teme que si en las generales vuelve a perder el oficialismo se puedan vivir momentos de zozobra como tras las PASO?

-Siempre que el kirchnerismo perdió vivimos momentos de zozobra, como en 2009 ó 2013. Y no va a ser la excepción si vuelven a ser derrotados. Aspiro que el Presidente asuma la autoridad de su cargo, es el que tiene que ordenar. Lo que falla hoy es eso.

-¿Qué objetivos tendría que tener este entendimiento?

-Me conformo con acuerdos de 1 ó 2 años: ver qué hacemos con la educación, con los chicos que quedaron afuera de la escuela. O como cambiamos el sistema electoral.

-En Cambiemos lo intentaron y no pudieron...

-Ahora se puede, no podemos seguir con el papel y la boleta sábana. Especialmente en la Provincia, desconociendo quienes son los 70 diputados que nos representan. Hoy está la chance que tengamos mayoría (en el Congreso) y podamos aprobar la boleta única.

-En Casa Rosada se convocaron a los gobernadores para acordar el control de precios...

- Son todos temas electorales por la urgencia de cambiar el voto en las generales. Temas efectistas que no creo tengan resultado. Es casi invariable al resultado electoral.

-¿Piensa que el oficialismo no podrá dar vuelta los comicios?

-El factor principal de la derrota fue el mal manejo de Nación con la pandemia, que se plebiscitó en la Provincia, y tuvo un contraste con el manejo que hizo la capital. El otro factor fue la amplitud que tuvimos con el ingreso de Facundo Manes: no olvidemos que nuestro espacio lo rechazó y pudo competir por el acuerdo que impulsó el radicalismo. Fue la interna la que movilizó a la gente a votar y así nos ´comimos´ la tercera vía y desapareció Randazzo. Lo que hizo el Gobierno a la semana siguiente de las PASO y en algunos actos parecen hacer todo lo posible para consolidar el resultado. Le falta alguien que pare la pelota.

-Proyecta una continuidad en las internas de cara a 2023...

-Las PASO llegaron para quedarse tanto a la elección a gobernador como a presidente. No hay dedo en este espacio y se necesita la legitimización de la gente. Invariablemente nos va a llevar al éxito y a gobernar nuevamente a la Argentina

-¿Considera que van a poder retener los votos de Manes?

-Si. Por lo que hace el Gobierno y por la actitud que tuvo Manes de subirse rápido al carro de Diego Santilli. Ayuda a aglutinar los votos del espacio pero el cemento principal lo aporta el Ejecutivo nacional.

-Hoy hay una movilización para apoyar a Macri en la causa por espionaje que se le sigue en Dolores ¿Cómo se ubica en ese escenario?

-Confío que la Justicia tiene que actuar conforme a la ley. Hace mucho tiempo que tenemos una Justicia con una imagen muy politizada y no deja tranquila a la sociedad.

-¿Pudo recomponer su vínculo con Macri?

-No, no, desde noviembre o diciembre no hablamos pero tampoco estamos enemistados. Tenemos posiciones políticas distintas.