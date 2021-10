Rodríguez Larreta estuvo en Lincoln y Junín, se reunió con productores y visitó a comerciantes

Esta mañana, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta visitó las localidades de Lincoln y Junín con motivo de una serie de recorridas por las ciudades de la cuarta sección electoral. Larreta estuvo acompañado por el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Emilio Monzó; el jefe comunal de Lincoln Salvador Serenal y el intendente de Junín Pablo Petrecca.

Primeramente, en Lincoln, Rodriguez Larreta se reunió con productores -en su mayoría agropecuarios- en la sede de la sociedad rural local en av. Alem al 1100, donde se plantearon diferentes problemáticas del sector productivo en el noroeste de la provincia, entre ellas, cargas impositivas, cuestiones laborales, gremiales y judiciales.

El espacio Juntos brindó una conferencia de prensa encabezada por Rodriguez Larreta y el intendente Salvador Serenal en un café en el centro de la ciudad, en el mismo estvuieron presente, el diputado Emilio Monzó, Pablo Petrecca, las candidatas a concejales de Juntos por Lincoln; Cuti Walberg y Susana De La Torre.

En cuanto a la visita de Larreta a Lincoln, en diálogo con Democracia, el intendente de Lincoln Salvador Serenal dijo: “estoy orgulloso de que esté Horacio acá, conociendo nuestros sectores productivos, industriales, comerciales con los que tuvimos una charla; para nosotros es honor porque es un referente muy importante dentro del espacio de Juntos, donde han trabajado muchísimo por la ciudad de Buenos Aires, eso se ve reflejado y la verdad que esté acá acompañando a los linqueños para nosotros es muy importante” en cuanto a la posible candidatura presidencial de Larreta en 2023, Serenal dijo: “el espacio Juntos está muy fortalecido y han surgido muchos candidatos, tenemos dentro de Juntos muchos hombres y mujeres que pueden ser candidatos a presidente y uno de ellos es Horacio, hay que decirlo”.

En cuanto a la reunión con productores Serenal dijo: “fue muy positiva, yo le dije en la reunión en la que hablamos con los productores, sobre las cargas impositivas, cuestiones laborales, gremiales y judiciales; yo creo que en la Argentina se debe, como dice Horacio, a través de un debate de ampliar un espacio de acordar políticas de Estado para poder abordar estas cuestiones que descomprime y hace un país creíble, sustentable y creo que Juntos tiene esa planificación pensando en el 2023”, afirmó el intendente de Lincoln.

Luego de la conferencia de prensa, el jefe de gobierno porteño, se reunió con padres organizados que reclaman la vuelta de los comedores escolares y la presencialidad plena en las escuelas del partido de Lincoln.

En diálogo con Democracia, Loli Wolker una de las fundadoras de “Padres organizados Lincoln” dio detalles sobre la reunión con Rodriguez Larreta: “le planteamos que no hay presencialidad plena en Lincon; hay cuatro escuelas que deberían tener doble escolaridad, que son las de Martínez de Hoz, Bayauca, Carlos Salas y Las Toscas y hoy eso no se cumple, cuando en realidad hace un mes ya está el protocolo para comedores; y luego hablamos de las licencias, acá las distancias son enormes y los profesores están asignados a un pueblo o a otro, le dimos el ejemplo de Arenaza que en las dos primeras semanas de presencialidad faltaron dieciséis profesores, todas las semanas lo mismo”, afirmó.

Por su parte, al mediodía en Junín, Horacio Rodríguez Larreta brindó una conferencia en una confitería céntrica, donde estuvo acompañado por el candidato a diputado nacional Emilio Monzó, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, el senador provincial y candidado a concejal, Juan Fiorini.

Larreta se refirió a la recorrida de un centro comercial en Junín y destacó la "pujanza" aunque remarcó las “preocupaciones” que se mantienen en la gente, como la inflación, la inseguridad, la educación. Sobre el área de seguridad señaló que “es un tema que el Gobierno nacional y provincial no terminan de encarar, no le dan prioridad”.

“Si no hay una coordinación entre el gobierno nacional y de las provincias esto no puede funcionar. Acá no solo no hay coordinación sino que se está insultando por los medios. Imaginate la gente ya con la preocupación que tiene, el miedo y la inseguridad, ve que los ministros se dicen cualquier cosa ante la prensa, no ayuda en nada la verdad”.

Respecto de la posibilidad de acuerdos políticos, Larreta aseguró: “No veo ninguna actitud, ningunas ganas del Gobierno, ninguna predisposición al diálogo. Ayer (por el lunes) nos acusaron de pegar un golpe blando, de dar un golpe. Estamos hablando de Argentina, con todo lo que significa, por más blanco que sea. Hoy no veo ninguna actitud de diálogo”.

Por su parte, consultado sobre el reclamo del Frente de Todos al endeudamiento del gobierno de Cambiemos y la inflación, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró que “el Gobierno nacional, el presidente y todo su equipo, se presentaron para resolver problemas, no para describirlos. Y para hacerse cargo de resolverlos, yo lo que veo es que están buscando echar culpas, poner responsabilidades en otros lados o pedirnos a los intendentes que resolvamos un tema que es responsabilidad del gobierno nacional, como la inflación y que no se resuelve desde perseguir a un comerciante”.

Por último, Emilio Monzó cuestionó la falta de diálogo dentro del mismo gobierno y dijo que “se tienen que poner de acuerdo en la agenda los que hoy gobiernan la Argentina”. “Si el Gobierno no se pone de acuerdo en la agenda, ¿cómo nos vamos a sentar a dialogar los argentinos o en este caso los referentes de la oposición?”, cuestionó y resaltó que primero “tienen que ponerse de acuerdo entre ellos”.

Con posteridad al encuentro con la prensa, estaba prevista reuniones con jóvenes del espacio político y con productores locales.