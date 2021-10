En una recorrida por Santa Clara del Mar, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que “Juntos prepara una estafa electoral" porque -según dijo- busca hacerle creer a la ciudadanía que "estaba mejor antes".

"Cuando estuvimos aquí en 2019, hablábamos de la estafa electoral que preparaba un Gobierno que no había cumplido con nada de lo que había prometido", aseguró Kicillof, y completó: "Ahora están dándole forma a otra estafa electoral, nos quieren hacer creer que estábamos mejor antes, como si no hubiera existido una pandemia que dañó la economía en todo el mundo", remarcó el gobernador.

El gobernador estuvo junto al intendente local, Jorge Paredi, en una mateada con vecinos, donde señaló: "En la salida de la pandemia, necesitamos de un Estado presente que cuide y represente a todos y todas, especialmente a los que se quedaron atrás".

"Pese a que recibimos un sistema de salud destruido, junto a las y los intendentes pudimos garantizar que a ningún bonaerense le faltara una cama, un respirador y la atención médica que necesitaba. La diferencia entre lo que vivimos hoy y lo peor de la pandemia no es que el virus desapareció, sino que llevamos adelante la campaña de vacunación más grande de nuestra historia", aseguró Kicillof.

"Si bien ya estamos con una economía por encima de los niveles previos a la pandemia, necesitamos que la recuperación llegue hasta el último de los bonaerenses. La reactivación requiere de un Estado presente, que les tienda una mano a todos, para que llegue a todos los rincones de la Provincia", indicó el gobernador bonaerense.

Y agregó: "Necesitamos salir de la pandemia con un Estado que siga cuidando: así como cuidamos la salud, ahora vamos a cuidar el trabajo y el bolsillo de nuestra gente". "De esto no se sale para atrás, se sale para adelante con más trabajo, salud, educación y seguridad", concluyó.