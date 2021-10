Provincia: sancionaron la ley que exime de impuesto inmobiliario a hoteles, gimnasios y jardines

La Legislatura bonaerense convirtió hoy en ley el proyecto que exime del pago del impuesto inmobiliario a los hoteles y alojamientos y otras actividades afectadas por el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, de manera retroactiva desde el inicio de la pandemia



La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada primero en la sesión que realizó el Senado y luego por la Cámara de Diputados, ambos cuerpos a lo largo de la jornada de hoy.



A partir de una propuesta de la oposición, el oficialismo amplió el universo de los beneficiado por la exención impositiva no sólo a hoteles y campings, sino que incorporó a las guarderías y jardines maternales, discotecas, salones de fiestas, gimnasios y parques temáticos.



La iniciativa es parte del "Programa de Reactivación del Turismo Bonaerense" presentado por Axel Kicillof busca impulsar a la actividad turística y reactivar el sector a través de la eximición del pago del Impuesto Inmobiliario a más de 7.500 hoteles, hospedajes, campings y alojamientos, con el objetivo de reactivar a este sector golpeado por las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus.



Desde el gobierno provincial estiman que la eximición y devolución en créditos a los que ya hayan pagado el impuesto implica una inversión total de $557 millones, de los cuales $343 millones corresponden a tributos que no pudieron abonarse y $214 millones a pagos que se realizaron y que serán reembolsados.



La senadora del Frente de Todos, Ayelén Durán explicó en el recinto que al proyecto original “se agregaron otras actividades también golpeadas por la pandemia” y dijo que “esta medida no es electoral sino en el marco de un programa para reactivar el turismo”.



La legisladora detalló que si se suman los 557 millones a los 1300 millones distribuidos a partir del Fondo para la Cultura y el Turismo que creó el gobierno “son más de 1800 millones que se inyectan directamente en ese sector”.



Agregó que a ello se suma “el plan de viaje de egresados de los que cursan el último año de la secundaria que posibilitará ampliar la temporada en la provincia hasta mayo y mover de esa forma todos los sectores de la economía”.



Al presentar el proyecto de ley, Kicillof anunció también que la provincia destinará mil millones de pesos para acompañar las diferentes fiestas populares que se desarrollan en la provincia, para reactivar el sector turístico y cultural, así como la puesta en marcha de la aplicación Recreo, sobre oferta turística y cultural en la provincia.