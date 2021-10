Kicillof defendió los subsidios a viajes de egresados y afirmó que la oposición no se preocupa por los paraísos fiscales

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, rechazó las críticas de la oposición contra la iniciativa para fomentar el turismo provincial con viajes de egresados gratis y afirmó que "se preocupan los mismos a los que no les preocupaban los paraísos fiscales".

Luego del anuncio del programa turístico, los dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron en duros términos la iniciativa y afirmaron que se trataba de una medida "electoralista" para intentar revertir la derrota que sufrió el Frente de Todos en las PASO del 12 de septiembre.

"El plan de Kicillof me genera una enorme indignación. No tiene lógica que se vayan gratis. La cultura del regalo no va. En todo caso tendrían que hacer una línea de crédito. No va más en la Argentina que todo es gratis, que todo es un regalo. Es inconducente a entender lo que hay que hacer para sacar a la Argentina de donde está", lanzó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Ante las críticas, el mandatario provincial defendió el proyecto y afirmó que prefiere que la reactivación económica "sea dando trabajo antes que un subsidio directo: esto va directo a las empresas de transporte, de hotelerías, de servicios".

"Escuché algunas objeciones. Se preocupan por los viajes de egresados los mismos a los que que no les preocupaban los paraísos fiscales", disparó. Kicillof afirmó que el objetivo "es fomentar el trabajo" a través de un plan que "mueve la economía de los pueblos".

Por su parte, el ministro Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, afirmó que "impulsar el turismo no es prender fuego plata, ni se está haciendo demagogia como dicen los que opinan muy rápido y no entienden cómo son las políticas".

"Se busca dinamizar el turismo porque es un sector que la pasó muy mal: es el 5% del PBI de la Provincia. Es una actividad con una magnitud muy grande por eso entre las medidas anunciadas está la posibilidad de financiar los viajes de egresados de los alumnos del último año en destinos bonaerenses a partir de las ofertas que hagan agencias de turismo especializadas", explicó el funcionario provincial. Y concluyó: "No veo por donde están cuestionando esto porque además se anunció la extensión del pago del inmobiliario para alojamientos turísticos. Hay una cuestión de generar indignación, cuando lo que hacemos es generar actividad económica y no se regala plata".