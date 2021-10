Críticas de Stolbizer al Gobierno

La líder del GEN y candidata a diputada dentro de Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer, criticó fuerte al oficialismo, al afirmar que "no se sabe quién gobierna ni cuál es el rumbo", y consideró que las recientes medidas "electoralistas" no les servirán para revertir en noviembre el resultado de las PASO.

Stolbizer consideró que la derrota del Frente de Todos del 12 de septiembre es irreversible, pero llamó a Juntos por el Cambio a "no creer que ya se ganó" la votación el 14 de noviembre y a "no equivocarse en la estrategia electoral".

"Creo que es irreversible, pero de todos modos hay que tener en cuenta que el Gobierno no se va a quedar quieto. La oposición no puede creer que ya ganó, ni equivocarse en la estrategia electoral y debe seguir trabajando porque estamos compitiendo con un Gobierno que va a actuar sin escrúpulos y que en realidad ya lo está haciendo con estas medidas electoralistas", planteó la dirigente de origen radical.

Al respecto, dijo que "las medidas electoralistas no son solo las económicas de la platita en el bolsillo sino también las sanitarias, con esto de dejar los barbijos, dejar los protocolos, la apertura de las canchas".

"Son medidas irresponsables, con las sanitarias no hubo criterio técnico. Se dice que la propia ministra de Salud (Carla Vizzotti) intentó frenarlo, diciendo que había que consultar al equipo de especialistas para las futuras reaperturas y (el jefe de Gabinete, Juan) Manzur le contestó el especialista soy yo ".

Stolbizer además señaló: "La desesperación que va mostrando el Gobierno no solo es para revertir la elección, porque ellos saben que no van a poder. La desesperación es porque están intentando que la situación no siga cayendo con el núcleo duro, que los votó en las PASO. Buscan evitar que no se les vaya ese núcleo duro y retener a ese sector".