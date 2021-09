Condenaron al “monstruo de San Justo”

Un policía bonaerense que durante seis años abusó sexualmente de su hija y casi mata a la madre de la menor cuando lo descubrió fue condenado a diez años y seis meses de prisión. La condena recayó sobre el policía bonaerense Martín Alberto Collazo, conocido como "El monstruo de San Justo", quien cometió los abusos entre 2012 y 2018.

La pesadilla que vivió la niña de 10 años se inició con tocamientos por parte de Collazo, quien luego comenzó a violarla. El policía la tenía amenazada para que no contara nada con que iba a cortarle la cuota alimentaria a su ex mujer, mamá de la niña, y con que iba a matarla a ella y a su hermanito.

Tras años de silencio, la víctima finalmente en 2018 le contó a su madre, siendo ya adolescente. La mujer fue al domicilio de Collazo, ubicado en Balbastro al 4.200 en San Justo, partido de la Matanza, a increparlo.

Cuando Norma Barrionuevo increpó a su ex pareja al conocer que este había abusado de su hija, el policía la tomó del cuello, la introdujo en el interior de la casa, y una vez que la tuvo dominada en el piso, intentó ahorcarla.

El grito de los vecinos desde la puerta hizo que no la matara. La madre de la pequeña fue trasladada al hospital donde tenía lesiones en el labio superior, pérdida de una prótesis dental, edema frontal y dolor lumbar.

El policía Bonaerense fue detenido y ahora juzgado por el Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza, que hizo lugar al pedido del abogado querellante Hugo López Carribero y lo condenó a diez años y seis meses por los dos hechos.