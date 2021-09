Santilli confirmó que habrá debate con Tolosa Paz antes de las elecciones generales

El candidato a diputado nacional de Juntos en Buenos Aires Diego Santilli reveló que ya firmó para participar de un debate televisivo con la postulante del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz de cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.

"Ya firmé para participar de un debate con Tolosa Paz", afirmó el ex vicejefe de Gobierno porteño en declaraciones radiales. Según supo NA de fuentes de Juntos, el debate será en el canal de cable TN y la fecha aún estaba por definirse. El candidato opositor, que en las PASO le ganó la interna al radical Facundo Manes, apuntó al Gobierno Nacional y consideró que "de la noche a la mañana parece que no hubo pandemia y se pasó de la cuarentena eterna a la liberación total y absoluta".

En declaraciones a distintas radios, Santilli cuestionó el anuncio de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sobre la anulación de la obligatoriedad del uso de barbijo al aire libre desde el 1 de octubre. "La sociedad en las PASO le dijo al Gobierno 'este rumbo no va más' pero ellos, lejos de escuchar, toman medidas electorales. ¿Es verdad lo que quieren hacer?", criticó el postulante bonaerense.

Al respecto, expresó: "Pasaron de la cuarentena eterna a la liberación total de un día al otro. ¿Qué paso en 72 horas? Pasaron de militar el cierre de escuelas a abrirlas hasta los sábados". "Hasta hace poco tiempo se escondía a los 500.000 chicos que abandonaron la escuela y ahora los van a buscar puerta a puerta", afirmó Santilli.

Además, al ser consultado sobre los anuncios económicos del Gobierno consideró que es "un parche" que no sirve para la "solución al problema de fondo". "Nadie va a discutir que la jubilación mínima no es la que tienen que tener nuestros jubilados, pero la pregunta es qué pasa en enero, febrero o marzo", indicó Santilli. Y se preguntó: "¿Se va a abordar el problema del déficit, que implica más inflación y te erosiona el bolsillo o es un parche para el 14 de noviembre? Si no, es pan para hoy y hambre para mañana".