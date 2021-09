Cooperativas de la Región recibirán un subsidio estatal para sostener el servicio

La Federación de Cooperativas de Servicios de la provincia de Buenos Aires (Fecooser), con sede en la localidad de Ferré, participó de la reunión donde el gobernador Axel Kicillof anunció el subsidio que será destinado a todas las cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario provincial se reunió con el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni y autoridades de FEDECOBA, APEBA, FICE, FACE, CRECES y FECOOSER.

Al respecto, Claudio Adrián Urio, presidente de la mencionada federación, en diálogo con Democracia, explicó que el objetivo era que no aumentaran las tarifas eléctricas, para que el consumidor no sintiera el impacto en su economía personal o familiar, del costo del servicio de energía eléctrica.

“A nivel nacional, por ejemplo, también hay política vinculada al tema de telefonía o internet, con lo cual hay una regulación sobre el tema tarifario. El gobierno trata de que los servicios sean accesibles o a un costo que la gente pueda pagar”, dijo Urio.

“Puntualmente en la provincia de Buenos Aires – continuó diciendo-, como el Estado reconoce que la no actualización de la tarifa del servicio eléctrico atenta contra la economía de las cooperativas porque los costos suben todos, además tenemos muchos precios dolarizados, por la calidad de los materiales que utilizamos en el servicio eléctrico como transformadores, cables y demás. Eso afecta la economía de la cooperativa, que se achica en gastos, baja la calidad de los materiales, etc. Lo que quiere el gobierno es que esta asistencia económica, este subsidio que da el estado sirva para poder mantener la calidad del servicio y se puedan hacer las inversiones que son necesarias para mantener el servicio eléctrico”.

El directivo opinó que el Estado reconocía que su política generaba en el sector cooperativo, una merma en sus ingresos, por lo cual sostenía su política y subsidiaba el no aumento de tarifas.

“Para nosotros esto es fundamental – dijo Urio- porque naturalmente uno vive haciendo mejoras, ampliaciones y dando mayor calidad en el servicio eléctrico, sino que también hay que mantenerlo. Mantener toda la red, los transformadores de línea. Las cooperativas del interior tenemos líneas rurales y muchas veces las tormentas fuertes provocan la caída de las líneas enteras y tenés que hacer un trabajo enorme y una inversión muy grande”.

Habló también de los pueblos del interior, que son muchos, tienen cada vez mayor desarrollo inmobiliario, nuevos barrios y eso implica hacer inversiones nuevas. “Evidentemente la cooperativa tiene que afrontar toda esa situación, tiene que dar una buena calidad de servicio y de alguna manera el recurso que no obtenemos por una tarifa actualizada del servicio eléctrico, el Estado a través de un subsidio reconoce ese desfasaje y nos da dinero para que nosotros podamos hacer las inversiones necesarias a futuro y mantener la calidad del servicio que tenemos en la actualidad”, dijo.

El entrevistado aclaró que el subsidio sería dado a las 200 cooperativas eléctricas de la Provincia de Buenos Aires.

Más detalles

El subsidio se implementaría a través de un aporte no reembolsable, mediante el Fondo Compensador Tarifario, para garantizar inversiones y la calidad del servicio.

El gobernador Axel Kicillof, junto al subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, tuvieron una reunión con las autoridades de las federaciones Fedecoba, Apeba, FICE, FACE, Creces y Fecoose, para llegar a un acuerdo respecto al apoyo económico a la distribución del servicio eléctrico.

El subsidio, además, permite compensar el déficit del sector generado por el sostenimiento de las tarifas eléctricas, y garantizar la correcta prestación sin que se produzcan aumentos en las facturas de los y las bonaerenses.

Durante la reunión, el gobernador de la provincia afirmó que “somos conscientes de los ataques que han sufrido las cooperativas durante los últimos años, por eso trabajamos para acompañar a un sector que consideramos fundamental para la integración de la Provincia”. Además, indicó: “ahora que estamos muy avanzados con la campaña de vacunación y empezamos a ver la salida de la pandemia, se abre una nueva etapa en la que el movimiento asociativo tendrá un rol central”.

Las cooperativas eléctricas cumplen un rol fundamental en sus localidades ya que, en total, prestan servicio a un total de 1.057.711 usuarios en el territorio de la provincia de Buenos Aires y se caracterizan por ser un sector de marcada heterogeneidad. También son reconocidas por garantizar otros servicios a la comunidad en materia de conectividad, salud y cultura.

Participantes

Del encuentro estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (Apeba), Oreste Binetti, y su coordinador, Luis Álvarez; el vicepresidente de la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba), Ángel Echarren, y su gerente, Mario Vitale; el presidente de la Comunidad Regional de Entidades Cooperativas de Electricidad y Servicios (Creces), Julio Stevani; el miembro del Consejo de Administración de la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Buenos Aires (FICE) Martin Rigacci; y su gerente técnico en Cooperativa Eléctrica de Monte, Gerardo Fritsch; el presidente de la Regional Buenos Aires de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), José Luis Hermida; y su asesor Omar Zorzenón; el presidente de la Federación de Cooperativas de Servicios de la provincia de Buenos Aires (Fecooser), Claudio Adrián Urio; y el titular de su comisión de Energía, Osvaldo Petrone.