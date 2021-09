Pedidos de intendentes a Kicillof en busca de dar vuelta la elección en el Interior

Una larga exposición del Gobernador y mucha catarsis de parte de los intendentes. Esos fueron los lineamientos salientes de la reunión que Axel Kicillof mantuvo ayer con alcaldes del Interior de la Provincia, que en su abrumadora mayoría sufrieron el tsunami electoral de la oposición. Esa circunstancia hizo que una buena parte de la charla se centrara en las decisiones que se pueden adoptar para cambiar la realidad que quedó plasmada el domingo en las urnas. Existió autocrítica de parte de algunos de los jefes comunales, pero también, pedidos concretos al gobierno bonaerense.

Uno de los planteos tuvo que ver con la inseguridad que no es patrimonio del Conurbano sino que también pega fuerte en algunas comunas del interior. “Faltan patrulleros”, soltaron varios de los jefes distritales ante la atenta mirada del ministro del área, Sergio Berni. Berni dijo que existe un problema con la entrega de los móviles, que se licitó la compra de mil unidades que no llegaron. Los intendentes del Interior expresaron su inquietud porque la Provincia sí entregó móviles a los distritos del Conurbano.

Aparecieron en escena algunos otros planteos. En tren de recuperar terreno electoral, en los distritos afirman que hacen falta recursos para al menos mitigar el malhumor y la fatiga social. “Lo que pide Cristina a nivel nacional es lo que hay que hacer en los distritos”, señalaron fuentes que participaron del cónclave que se desarrolló en el Salón Dorado de la Gobernación.

Habrá que ver si esos fondos están y si existe la decisión política de abrirles la caja a los distritos. Pero también aparecieron autocríticas. De hecho, en el Interior sólo salvaron la ropa Pila, Monte Hermoso y General Villegas. En el resto, Juntos se llevó todas las victorias.

“Creemos que vamos a mejorar porque no se militó la boleta como se debía. Hubo mucha gente que no fue a votar que son militantes peronistas y hay que ir a buscarlos”, señalaron las fuentes consultadas por este diario. También se habló del plan de vacunación bonaerense. Hubo un reconocimiento al avance con las segundas dosis, pero varios intendentes pidieron que ya no sea el eje central de la campaña. “La preocupación pasar por otro lado, por la situación económica”, concluyeron.

Kicillof había reaparecido justamente ayer en Florencio Varela para anunciar vacunación libre para mayores de 60 años que necesiten la segunda dosis. La reunión de ayer fue con los jefes comunales de los municipios que integran la Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima sección. Y además de Kicillof participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; y los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Sergio Berni; y de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

Durante el encuentro se abordaron los avances alcanzados en las más de 1.100 obras de infraestructura que están en proceso de reactivación y ejecución en la región, para las cuales ya se han destinado más de 17 mil millones de pesos. Además, repasaron el estado de las más de 800 refacciones y construcciones que se están llevando a cabo en el marco del programa Escuelas a la Obra, de un total de 1.850 intervenciones en establecimientos educativos.

Entre otros, estuvieron los intendentes de Baradero, Esteban Sanzio; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Colón, Ricardo Casi; de Salto, Ricardo Alessandro; y de San Pedro, Cecilio Salazar. En representación de la Cuarta sección, participaron, entre otros, la intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini; y los jefes comunales de Alberti, Germán Lago; de Carlos Casares, Walter Torchio y de Pehuajó, Pablo Zurro.

Por la Quinta participaron los intendentes de Castelli, Sebastián Echarren; de Chascomús, Javier Gastón; de La Costa, Cristian Cardozo; de Mar Chiquita, Jorge Paredi; de Pila, Gustavo Walker; de Tordillo, Héctor Olivera; y de Villa Gesell, Gustavo Barrera. En tanto, de la Sexta estuvieron los jefes comunales de Adolfo Gonzales Chaves, Eduardo Santillán; de Benito Juárez, Julio Marini; de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; de Daireaux, Esteban Acerbo; de Laprida, Pablo Torres; de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara; y de Tres Lomas, Roberto Álvarez.