Kicillof: "Tenemos que dar respuestas y acelerar la reactivación"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este martes que "sin lugar a dudas" el oficialismo puede revertir el resultado de las PASO en las elecciones generales de noviembre próximo, y subrayó que, para alcanzar ese objetivo, "es necesario acelerar la reactivación, dar respuestas y cuidarle el bolsillo a la ciudadanía".



"Vamos a trabajar para eso porque necesitamos un acompañamiento para lo que se viene, que es una verdadera reconstrucción después del neoliberalismo agravado por la pandemia", puntualizó Kicillof durante una entrevista con Télam.



En su primera evaluación pública después de los resultados del domingo, el gobernador bonaerense razonó, "agravó una situación que ya era muy grave" cuando el Frente de Todos (FdT) asumió el gobierno tras la administración de la coalición opositora Cambiemos.



"Con todos los esfuerzos, se avanzó primero en los cuidados y luego en la vacunación, pero se atravesó una etapa de mucho sufrimiento, muy compleja y ahora, con la salida del coronavirus, el problema está en la recuperación del trabajo, de los ingresos y en la desaceleración de los precios", razonó el mandatario provincial.



Para Kicillof, en el resultado de las PASO celebradas el domingo pasado para definir los candidatos que competirán por la renovación parlamentaria "hubo un mensaje claro, el tema es cómo se decodifica".



Tanto el gobierno nacional y provincial deben dedicarse en este momento a la reconstrucción de manera excluyente; eso implica que el salario le gane a la inflación y que se cree trabajo".



Recuperación económica



"Evidentemente, al salir de la pandemia, la situación de buena parte de la sociedad es complicada en lo económico. Creo que la respuesta a eso tiene que ser abocarse al crecimiento de los ingresos y a la reparación del daño que hizo el coronavirus, sobre todo en los sectores más golpeados. A eso nos vamos a dedicar, más ahora que la vacunación está avanzada", puntualizó.



Y completó: "Para alcanzar la recuperación y compensar las pérdidas de la pandemia, hay que relajar la mirada fiscalista. Tanto el gobierno nacional y provincial deben dedicarse en este momento a la reconstrucción de manera excluyente; eso implica que el salario le gane a la inflación y que se cree trabajo".



"Hace tiempo vengo diciendo que gobernar es crear trabajo y mejorar ingreso. Hay que hacer todo lo posible con instrumentos nacionales y provinciales, el crédito, los diferentes tipos de acompañamiento y asistencia", agregó.



Kicillof confió en que "la economía va a reaccionar porque la pandemia generó graves problemas en todo el mundo, pero la mejora de condiciones sanitarias exhibe una situación de mucha complejidad y hay que dar una respuesta, hay que dedicarse a eso, a cuidarle el bolsillo a la ciudadanía", e insistió en poner a la recuperación económica como prioridad de la gestión.



"Se deben poner todos los esfuerzos y mostrar que este es un gobierno que así como se preocupó por evitar mayores daños y vacunar, ahora se tiene que abocar a la recuperación económica de todos y cada uno, teniendo una sensibilidad especial en la cuestión distributiva", puntualizó en diálogo con esta agencia.



Deuda



Luego, aseguró que el canje de la deuda que alcanzó su administración con tenedores de bonos extranjeros, generó un ahorro de 4.600 millones de dólares, lo que se traducirá en mejoras en el día a día de la gente. "El gobierno anterior tuvo que hacer un ajuste muy grande por la carga de los intereses de la deuda que la propia exgobernadora (María Eugenia Vidal) había tomado y nosotros comenzamos diciendo que eso no se podía pagar. Ahora, logramos un verdadero camino donde el pago de la deuda no impide hacer lo que el Estado tiene que hacer", dijo Kicillof.



Explicó que "eso se vio en más de 3.200 escuelas reparadas, se vio en los comedores escolares, se vio en un plan de obras que multiplica lo que venía gastando la provincia" pero advirtió que "la verdad, es que ahora hay una urgencia de ingreso y de trabajo. Esa es la urgencia que tenemos".



Reactivación del sector productivo



Contó después que si bien a lo largo de la crisis desatada por la pandemia, su administración "puso al Banco Provincia a trabajar con las pymes y el sistema productivo" ahora "hay que reforzar esa asistencia crediticia después de la pandemia".



"Habíamos estado durante la etapa anterior con tasas de interés del 80% o 90%, cuando tienen que ser tasas promocionadas. Vamos a agregar esfuerzos del Estado para que haya crédito accesible", adelantó, y manifestó que se reforzarán "los programas de asistencia directa a sectores perjudicados".



"Hay un trabajo permanente con el sector productivo con diferentes programas. El sector turismo y gastronómico está empezando una reactivación, pero hay que fortalecerla con programas nacionales y provinciales. Algunos ya existen y otros, con la vacunación tan avanzada, se van haciendo posibles. Después de la vacunación viene la reactivación", remarcó.



Tras las PASO



Por otro lado, expuso que de cara a la campaña en la provincia de Buenos Aires -primer distrito electoral del país- va a "reforzar el trabajo territorial" e intensificar "junto con los intendentes las recorridas" porque "la salida de la pandemia y la reducción de los cuidados dan más margen para actividades que tienen que ver con lo que tradicionalmente hace el peronismo en elecciones".



"Este año fue más difícil juntarse porque hubo aforos. A medida que eso se vaya relajando, hay necesidades no por cuestiones de campaña sino vitales, de volver a encontrarse y compartir", agregó el gobernador; remarcó que "eso permite más escucha e intercambio, algo que es importantísimo" y enfatizó que "lo dificultó la pandemia, pero en todos los casos lo están pidiendo las urnas".



Cuando se le preguntó si analiza impulsar cambios en su gabinete, Kicillof respondió que en la provincia de Buenos Aires tiene "a disposición esa posibilidad para reforzar todas las áreas que precisamente esta situación que es tan especial necesitan impulsarse más".



Consultado sobre el debate interno en el oficialismo tras el resultado de las PASO, Kicillof expuso que el Frente de Todos "mira para adelante, pero hay un proceso de análisis para modificar lo que haya que modificar". Y completó: "En la Argentina y en esta situación después de la pandemia, la cosa pasa por dar resultados. No es un tema tanto de estilos como de resultados".



En ese sentido, insistió: "En el gobierno nacional como en el provincial tenemos que acelerar la reactivación. Es imperioso porque la gente va saliendo del encierro y distanciamiento y vuelve a una vida parecida a la normalidad y se encuentra con que la situación no está fácil. Agradezco a todos los bonaerenses hayan votado como hayan votado porque pusieron el hombro en un momento duro".



"Sabemos que es una sociedad que está lastimada, pasó una crisis durísima. Con la pandemia, fue muy difícil realizar los objetivos que nos habíamos propuesto. Ahora los bonaerenses no dan más y tenemos que acelerar las transformaciones y dar soluciones", indicó.



Y finalizó: "El objetivo de ahora en adelante es generar una época mejor, recuperar el trabajo, ingresos y abrazos, las sonrisas. Vamos a redoblar el esfuerzo para mejorar más rápido, ese es el llamado que podemos escuchar de las urnas".