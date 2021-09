Vidal: "Perder una primaria no pone en riesgo la estabilidad institucional del país porque no hay un club del helicóptero"

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad María Eugenia Vidal aseguró que la derrota del Frente de Todos en las elecciones primarias "no pone en riesgo el mandato" del presidente Alberto Fernández, ya que destacó que en la oposición "no hay un club del helicóptero".

"No hay nada que ponga en riesgo el fin del mandato del Presidente. Tampoco creo por una primaria perdida se ponga en riesgo la estabilidad institucional del país", sostuvo la ex gobernadora bonaerense. En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, la referente del PRO aseguró que Juntos por el Cambio "tiene un sentido republicano" y destacó que Alberto Fernández deberá completar su mandato hasta 2023, a la vez que recordó la situación del Gobierno de Cambiemos tras la derrota en las primarias de 2019.

"Había hasta un club del helicóptero. Pasamos momentos muy difíciles después de la primaria", afirmó Vidal, quien pidió a la Casa Rosada que "escuche el voto y dé respuestas" a la gente "sin buscar culpables entre ellos, porque todos son responsables". Y agregó: "El mensaje del domingo fue un basta y un no al oficialismo".

Al ser consultada sobre cómo continuará la campaña de la alianza opositora de cara a las generales del 14 de noviembre, la postulante remarcó que será "sin prometer a la gente lo que no se puede hacer, porque como diputado no podés definir un plan económico, pero sí derogar la Ley de Alquileres".

"Ahora empieza una campaña nueva y voy a convocar a todos, a los que no fueron a votar los vamos a convocar, a escuchar y a los que no que quieren que el oficialismo tenga mayoría automática en Diputados", señaló Vidal. Y profundizó: "El único bloque legislativo opositor que tiene capacidad para bloquear iniciativas en la Cámara de Diputados o impulsar proyecto de ley y se aprueben es Juntos por el Cambio con 115 diputados".

Al analizar la nueva conformación de la alianza opositora, la ex gobernadora bonaerense consideró que "este Juntos es mejor que Cambiemos" a pesar de "todas las tensiones y fricciones, que son naturales y es mejor que las haya, porque es más amplio".