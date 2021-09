Tras el triunfo de su contrincante en la interna de la provincia de Buenos Aires, el precandidato a diputado de la UCR, Facundo Manes, envió un mensaje de unidad y dijo que trabajará junto a Diego Santilli de cara al 14 de noviembre.

"Cuando tengamos un proyecto estratégico, y el pueblo se una, no nos para nadie", resaltó Manes.

El neurocientífico afirmó que los ciudadanos de la provincia eligieron "la esperanza" por sobre "el miedo".

"Eso es lo que empezó hoy. Y lo que empezó hoy no tiene techo, y no nos para nadie", afirmó.

Para el referente de la UCR, el problema de la economía del país está en la falta de confianza, de productividad y de políticas de estados.

"Necesitamos un pueblo bien nutrido, educación de calidad, un pueblo con salud, más información y más desarrollo", subrayó al hablar en su búnker en La Plata.

En la misma línea, Manes aseguró que es necesario un "desafío del conocimiento", que desarrolle instituciones "fuertes", y facilite "una Argentina abierta al mundo".