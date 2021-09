Tolosa Paz criticó la “fuga” de Vidal

La primera precandidata a diputada nacional por Buenos Aires del Frente de Todos (FdT), Victoria Tolosa Paz, destacó el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Axel Kicillof con los tenedores de bonos en moneda extranjera y consideró que María Eugenia Vidal "se va del distrito porque no puede mirar a los bonaerenses a la cara y decir por qué se endeudó de forma desenfrenada".

La primera postulante de la nómina oficialista se refirió al canje de la deuda bonaerense, que implica un alivio financiero de 4600 millones de dólares para la Provincia, y dijo que "el acuerdo que logró Kicillof es importantísimo".

"El gobernador tuvo la capacidad de reestructurar la deuda de la provincia de Buenos Aires. Pensemos que la exgobernadora Vidal se va del distrito porque no puede mirar a los bonaerenses a la cara y decir por qué en cuatro años no solo no avanzó la Provincia, sino que se endeudó de forma desenfrenada", evaluó.

Para Tolosa Paz, Kicillof "no solo tuvo que desactivar cada una de las bombas que dejó Vidal, sino que además debió sanear las deudas, apuntar al corazón productivo, modificar leyes importantes y trabajar para la reconstrucción de la Provincia".

"Por eso esta elección es muy importante: reafirmamos el rumbo y le damos mayor poder a un gobernador para poder seguir saneando las cuentas de la Provincia y que esta crezca", resaltó.

Luego, indicó que el mandatario bonaerense "gobernó con la sensibilidad necesaria en tiempo de pandemia, sino con la capacidad de lograr inversión pública y realizar obras dejando de pagar intereses de deuda, que es lo que hacía Vidal cumpliendo con el mandato de Macri".

"Es que ellos creen que a la Argentina le faltó tiempo para hacer más ajuste, más achicamiento del Estado, menos inversión pública", reflexionó Tolosa Paz y añadió: "Si tuvieran poder de nuevo, harían exactamente lo mismo, pero más rápido".