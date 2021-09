Campaña de vacunación casa por casa

Equipos de Salud de la provincia de Buenos Aires llevaron la campaña de vacunación contra el coronavirus a los barrios populares y zonas rurales más alejados, con micros y móviles sanitarios, y caminando casa por casa en busca de personas que aún no se hayan vacunado, informó el Ministerio de Salud bonaerense.

Con casi 11 millones de bonaerenses ya vacunados con primera dosis, el Gobierno de la Provincia realizó ayer sábado una jornada de salud integral que hará eje en la vacunación antiCovid con una búsqueda activa, casa por casa, de las personas que viven en barrios populares y zonas rurales y que todavía no se vacunaron, detalló la cartera sanitaria.

Los equipos de la dirección provincial de Salud Comunitaria, otros organismos del Estado y organizaciones de la comunidad recorrieron los barrios y poblados bonaerenses más alejados o que presenten mayores dificultades de acceso al sistema de Salud, para ofrecer a la comunidad las vacunas que previenen el coronavirus.

Para eso, la Provincia puso a disposición los cinco micros que funcionan como vacunatorios itinerantes y las nueve unidades sanitarias móviles con las que cuenta. Además de la vacunación Covid, los equipos de la provincia dedicaron la jornada integral de abordaje de la salud a la inscripción en la Campaña de jóvenes de 12 a 17 años y a completar esquemas del Calendario Nacional y Obligatorio.

También, realizaron juegos y actividades para fomentar la recreación y los circuitos activos y talleres de Salud Integral para promover hábitos saludables, como el lavado de manos, la salud sexual, reproductiva y no reproductiva y las medidas de prevención de Dengue.