Monzó llamó a “hacer valer el voto”

El dirigente bonaerense y precandidato a diputado de la Nación Emilio Monzó habló de la necesidad de que los argentinos participen de las elecciones de medio término y aseguró que "no ir a votar es resignarse a vivir peor, con inflación, inseguridad y desempleo”. Además planteó: “La única manera de cambiar lo que nos está pasando es haciendo valer nuestro voto”.

Consultado por las diferencias que existen entre la lista que integra junto a Facundo Manes y el espacio de Diego Santilli, Monzó sostuvo que “las diferencias con Santilli no son con la persona, son conceptuales”. Y explicó que “desde la lista que encabezamos con Facundo Manes promovemos una rebeldía federal para que los dirigentes políticos surjan de la Provincia y además la conozcan”.



En ese sentido indicó: “Tenemos que terminar con estos experimentos de dirigentes de la Ciudad que tienen una exposición mayor en los medios y terminan siendo gobernadores de la Provincia por lo conocido y no por lo que la conocen. Ser conocidos les permite ganar la elección, pero el problema viene después porque como no conocen la Provincia y eso los lleva a gobernar mal”, puntualizó.

Asimismo, se refirió a la prórroga del cepo a las exportaciones de carne y sostuvo: “Con más énfasis que nunca le pido al Gobierno que revea la decisión porque lo único que logra con esta medida es cerrar mercados y poner en riesgo miles de puestos de trabajo. Le pido al Presidente que termine de una vez por todas con esta incertidumbre”, destacó.

Por último, aseveró que su propuesta “es diálogo, es terminar con la polarización para hacer las reformas estructurales que necesita la Argentina”. Y añadió: “Vivimos una polarización absurda desde hace mucho tiempo en la que no dialogamos, pero la única forma de que los países han salido de las crisis es con diálogo, cediendo posiciones para un acuerdo que esté por encima de los intereses particulares de cada uno de los partidos”.

En Junín

Junto con Facundo Manes y Danya Tavela, se reunió con productores agropecuarios de Junín, con quienes conversaron sobre la situación del campo y se comprometieron a poner un freno, desde la Cámara de Diputados de la Nación, a las medidas que no permiten su desarrollo. En Azul visitó el frigorífico Devesa.