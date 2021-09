María Eugenia Vidal: "Una cosa es fumarse un porro en Palermo con amigos y otra en una villa"

La precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró este martes que está en contra de la legalización de la marihuana recreacional porque “no estamos listos para eso”.

“Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero me parece que hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos”, aseguró la ex gobernadora en una entrevista para Filo.elecciones.

Según explicó Vidal, “para esos pibes la marihuana no es un consumo ocasional y de recreo, plenamente elegido, sino que es parte del inicio de un camino mucho más jodido y más duro, donde tienen muchas menos oportunidades de elegir”.

En esa línea, la ex gobernadora, que aseguró que “camina los barrios pobres” hace 15 años, explicó que adoptó esa postura tras hablar con las madres de los chicos adictos al paco y a los curas villeros. “No me lo cuenta nadie, vi esas realidades, y me parece que no estamos, por esos pibes, listos para eso”, concluyó.

En el plano político, Vidal evitó contestar si Horacio Rodríguez Larreta o Mauricio Macri lideran el espacio opositor y destacó que “lo bueno de Juntos por el Cambio es que hay varios liderazgos y yo me considero uno de ellos, con otros como el de Patricia Bullrich y el de Martín Lousteau”.

Y agregó: “Es bueno que todos tengamos la libertad de crecer, que no haya una sola voz, sino muchas voces y que representen a diferentes sectores”.

Además, dijo que “no compra mucho esa discusión de duros o blandos” dentro de Juntos por el Cambio y afirmó que le “llama la atención” que la sitúen entre las “palomas” debido a que no se siente “parte de ese lugar”.

“Yo siempre creí en las peleas que había que dar, las di siempre y nunca, nunca me me dio miedo mi medí, ni calculé, ni especulé. Por eso terminé viviendo en una base militar durante cuatro años”, afirmó.

Al ser consultada sobre cómo se ganó la vida tras salir de la función pública, Vidal dijo que dictó clases en la UBA, la Universidad de San Andrés y la Di Tella y que trabajó para el sector privado y para organismos internacionales “aportando la experiencia que traía y ayudando a otros países”.

“Facturé para pagar las cuentas de mi casa y así voy a vivir este año también. Cuando sea diputada viviré de mi sueldo. No soy una persona de grandes fortunas, ni que tenga grandes gastos. Tengo tres hijos y quiero darles una buena educación y que tengan una buena atención de salud si lo necesitan. Y eso es todo”, reveló.