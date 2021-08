Segunda dosis para autoridades de mesa

Las autoridades de mesa y delegados de escuelas bonaerenses donde se vote en las PASO del 12 de septiembre recibirán la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, en aquellos casos que no hayan completado el esquema de inmunización, según lo acordado por la provincia de Buenos Aires y la Justicia Electoral.

La vacunación de autoridades de mesa y delegados de establecimientos educativos afectados a los comicios se realizará a partir de las gestiones del Juzgado Federal 1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, con el Gobierno provincial.

A partir del acuerdo, "todas las personas que hayan recibido el telegrama de designación y hayan asumido la responsabilidad -es decir que no se hayan excusado- deberán conectarse en la aplicación `Electoral 1, diseñada exclusivamente para las autoridades de mesa y delegados de la provincia de Buenos Aires. En tanto, quienes hayan manifestado su intención de vacunarse registrándose en la plataforma “Vacunate PBA”, recibirán el turno por esa vía.

Más de 62.000 electores de la provincia recibieron designaciones y a la fecha no se excusaron, y son los que ahora "están a tiempo de vacunarse y completar la inmunización para el momento de las PASO".

Entre otras medidas sanitarias se estableció que en la provincia de Buenos Aires todas las personas mayores de 60 tendrán prioridad para emitir su voto a lo largo de toda la jornada electoral.

Además, para cualquier consulta o duda sobre temas electorales se habilitó la línea gratuita 0800-666-3532 que funciona de 8 a 18 horas.