Duro cruce de Manes a Gollan: “Su gestión fue pésima”

El precandidato a diputado nacional de la UCR en Juntos Facundo Manes salió ayer a replicar a su par del Frente de Todos y exministro de Salud bonaerense Daniel Gollan de quien afirmó que, en el marco de la pandemia, “su gestión fue pésima”.

Consultado al respecto, el neurocientífico advirtió: “Primero habría que definir a Gollan. Fue ministro de Salud en la Provincia durante la pandemia y su gestión fue pésima.

53.000 muertos, la mitad de los muertos de Covid de la Argentina en la Provincia”, dijo sobre el ahora exministro del Frente de Todos, que lo había criticado diciendo que “no es un especialista, nunca le interesó y creo que está acotado en sus temas”.

Luego, Manes agregó que “hubo un manejo tenso, él generó más estrés a una sociedad que se iba empobreciendo, que se estaba enfermando, con falsos dilemas, con agresiones, con datos estadísticos que no fueron rigurosos”.

Además, manifestó que “en la Provincia no se testeó, no se rastreó, no se aisló” y, además, el impacto de tanto tiempo sin clases presenciales, un año y medio sin clases presenciales “va a tener décadas de consecuencias”.

El neurocientífico precandidato a diputado opinó así sobre el balance de la gestión que realizó el ahora segundo precandidato a diputado nacional del Frente de Todos, en la lista que lidera Victoria Tolosa Paz.

“El Impacto económico, educativo y psicológico del manejo del exministro Gollan va a tener un impacto negativo de décadas”, remarcó.

Con la respuesta, Manes recalentó ayer la campaña de cruces entre su espacio y el peronismo.

Además, visitó San Justo, donde, en el marco de una recorrida, sostuvo que a la “no podemos echarle la culpa a la pandemia de la desigualdad, de la falta de proyecto colectivo, de la falta de inversión en educación que son previos al coronavirus”, Más tarde, el médico recibió un reconocimiento en la Universidad de Buenos Aires (UBA), otorgado por los 200 años de historia de la Institución, a personalidades de esa casa de estudios.