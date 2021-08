Cristina se metió fuerte en la campaña bonaerense y apuntó al gobierno de Macri

Cristina Fernández de Kirchner se metió de lleno en la campaña electoral bonaerense del Frente de Todos. Y lo hizo con un discurso crítico a la anterior administración de Mauricio Macri. Subrayó que la pandemia de coronavirus “va a terminar”, pero advirtió que luego “vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron”, en referencia a la herencia y a la deuda recibida por la actual administración.

La reaparición de Cristina se produjo en Lomas de Zamora, para participar del lanzamiento del plan Qunita en la Provincia. Y en ese marco pidió a la oposición “un poco más de humildad, responsabilidad y patriotismo”, debido a que fue la “responsable” del “endeudamiento” de la Argentina.

La vicepresidenta acompañó al gobernador Axel Kicillof en el acto de relanzamiento del Plan que había sido puesto en marcha durante su gestión y luego frenado por orden judicial durante la administración de Macri.

Del acto participaron además el intendente Martín Insaurralde, el diputado nacional Máximo Kirchner, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, la vicegobernadora Verónica Magario y los candidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

En su arremetida sobre Juntos por el Cambio, Cristina dijo que “la oposición se dedicó a construir otro relato con una formidable maquinaria mediática” vinculado al coronavirus.

“No será hora de que paren un cambio muchachos y muchachas; con todo el derecho que hay a disentir, a debatir, a pensar distinto; pero a pensar a discutir, pero no a mentir no a engañar; no, a no hacerse responsable de lo que cada uno hizo en la bendita historia de este país”, sostuvo Fernández de Kirchner. “Parte de ese relato fue también el atribuir la crisis a la cuarentena y no a la pandemia que afectaba al mundo”, dijo.

La vicepresidenta habló después del gobernador Kicillof, quien en el mismo acto anunció el relanzamiento del Plan Qunita en toda la provincia de Buenos Aires y la apertura de la inscripción para que las personas que estén cursando el primer trimestre de embarazo reciban el kit del plan oficial, implementado a nivel nacional en 2015 con el objetivo de reducir la mortalidad infantil por colecho y acompañar a las mujeres embarazadas en su periodo de gestación y luego del nacimiento de sus hijos.

Cristina había abierto su discurso enfatizando que el plan Qunita fue para ella “uno de los programas más caros” a su “corazón” cuando lo lanzó durante su Presidencia, pero afirmó que “esta reedición” le gusta “más” que el anterior, de 2015, porque “va a garantizar el control prenatal desde el primer trimestre”, para poder acceder a él.

“Siempre se puede mejorar”, dijo la vicepresidenta al destacar las mejoras que se agregaron al sistema.

“El anuncio que tenemos que hacer es que a partir de hoy (por ayer) está abierta la inscripción para aquellas personas gestantes que cursen el primer trimestre de embarazo, para que cuando llegue el momento reciban las cunitas de la provincia de Buenos Aires que nunca debieron perder”, anunció Kicillof El plan Qunita bonaerense se estima puede llegar a entre 75 mil y 90 mil personas por año que reciben la Asignación Universal por embarazo.

“Hay un 60 por ciento de personas gestantes en su primer trimestre que no inician controles ni hacen su seguimiento médico, lo que es recomendable que empiecen desde ese primer trimestre y un tercio de las personas gestantes llega al parto sin haber concurrido nunca a un control”, detalló el Gobernador.

Afiche polémico

Cristina no dejó pasar por alto el afiche con el que el PJ celebró el triunfo en las Paso hace dos años en el que ella no aparece y que había sido cuestionado por La Cámpora, justamente por esa omisión. “Muy bien La Cámpora, eh. Es buena la memoria, siempre. Si uno no tiene memoria corre el riesgo de volver a equivocarse”, disparó.