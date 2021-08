Manes desconfía y alerta a sus fiscales

“La dinámica que estamos construyendo es imparable y va a cambiar la Argentina”. Con esa definición a modo de arenga, Facundo Manes concluyó el encuentro que mantuvo con candidatos de la Tercera sección electoral, en el sur del Conurbano, a los que pidió redoblar esfuerzos para fiscalizar la PASO que disputará con Diego Santilli.

Manes reunió a la tropa radical en Monte Grande y estuvo acompañado por el peronista Emilio Monzó. El neurocientífico busca aceitar la presencia de su espacio en los populosos distritos del sur del Conurbano, donde a priori parecería correr con ventaja Santilli. Y en lo que fue el arranque fuerte de su campaña en esa zona, visitó Esteban Echeverría y Ezeiza.

“Hay que reconstruir la Argentina, había que hacerlo antes de la pandemia, porque la pandemia no generó la pobreza, la desigualdad, la malnutrición, la falta de un proyecto. Lo que hizo la pandemia es agravarla. Lo que tenemos que hacer es comprometernos a esa reconstrucción”, sostuvo.

“Argentina no para de caer en todas las variables, económicas, educativas, sociales y la única manera de salir es entre todos, apostando a líderes que nos unan, no que nos dividan”, finalizó Manes, en lo que pareció una nueva diferenciación con el ex presidente Mauricio Macri.