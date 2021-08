Walter Torchio: “La oposición pedía que la gente no se cuidara”

-¿Cuál es la importancia de los próximos comicios?

-Las elecciones siempre son relevantes porque estamos hablando de políticas públicas y es muy importante el apoyo que pueda recibir el Gobernador en esta instancia, en función de que aún quedan dos años de Gobierno, en los cuales creemos que vamos a superar la pandemia y nos vamos a involucrar más fuerte con la producción, la continuidad de la obra pública.

-La obra pública, la educación y la salud son tres ejes de su gestión municipal, ¿confía en que las obras puedan seguir?

-El Gobernador lo ha puesto de manifiesto, igual que el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, cuando visitó la Región recientemente, las obras siguen a lo largo y a lo ancho de la Provincia y en el noroeste bonaerense, aún en este difícil momento de la pandemia. La obra pública tiene una doble finalidad, por un lado es generadora de empleo y actividad económica y, por otro, es una respuesta al vecino. En Carlos Casares logramos este año llegar al ciento por ciento de factibilidad técnica de conexión en agua y cloaca. El desafío es respaldar la propuesta del Gobernador que, entre otras cosas, está impulsando un programa muy ambicioso que tiene que ver con el desarrollo rural, que beneficia a la Región.

-¿Cree que el Gobierno gestionó bien la educación en pandemia?

-Nos encontramos en una situación extraordinaria, nadie se imaginaba una pandemia de esta magnitud. Y hubo que tomar medidas muchas veces antipopulares. Hubo dirigentes de la oposición de Provincia y Nación que fomentaban que la gente saliese, que no cumpliesen con las restricciones, cuando sabían que muchos países tenían colapsado su sistema de Salud. Las medidas que tomó el Gobierno permitieron ganar tiempo, ampliar la capacidad de camas y respiradores, generar una política sanitaria acorde para poder dar respuestas y que la Provincia no colapsara, cuando por su densidad, su complejidad, era esperable un colapso. Después dijeron que la vacuna era un veneno. Sin embargo, el Estado trajo las vacunas, generó los dispositivos vacunatorios, realizó un esquema por edades, por problemas de salud preexistentes, de manera ordenada. La oposición pedía que la gente no se cuidara y nosotros desde el Estado llevamos adelante políticas para que la gente se cuide. Dijimos que era bueno vacunarse y hoy está demostrado, en el mundo, que la vacuna es el factor aliviador de la pandemia. El interior bonaerense ha recibido un volumen de vacunas muy importante, que nos permite tener altos niveles de inmunización, con una buena evolución en segundas dosis.

-¿Qué opina de los intendentes que flexibilizaron el sistema de fases?

-El campo nunca paró, nunca tuvo ninguna restricción. El interior, en ese punto, ha sido beneficiado. El sistema de fases permitió que el sistema de Salud no se saturara. La oposición habla con la liviandad de saber que el sistema no se saturó y eso le permite quejarse hacia arriba, decir que la culpa es del Presidente, del Gobernador, teniendo la tranquilidad de que, por las medidas que se adoptaron, no tienen colapsados sus municipios. Tenemos que seguir avanzando con la vacunación, porque eso nos va a permitir flexibilizar progresivamente todo.

-¿Cree que el Gobierno tiene margen para mostrar una reactivación económica?

-En la medida en que vayamos resolviendo la pandemia, la economía se va a ir reactivando. En Carlos Casares todo lo que tiene que ver con la albañilería, pintores, están todos trabajando a pleno. Obviamente que falta todo lo que tiene que ver con los espectáculos, pero tenemos que ver de dónde venimos, con un Estado, sin pandemia, totalmente endeudado y con cuestiones estructurales sin resolver. Y a eso le agregamos la pandemia. Terminamos 2019 con cierres, sin pandemia. A pesar de las dificultades se está logrando poder reactivar la economía paulatinamente. Hay que escuchar a los comerciantes, a los productores, para poner a la Provincia en marcha y recuperar la Argentina.