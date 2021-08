Manes: “No le podemos echar la culpa a la pandemia”

Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos en Provincia, visitó Monte Grande, Esteban Echeverría y Ezeiza, donde aseguró que “hay que reconstruir la Argentina, había que hacerlo antes de la pandemia, porque la pandemia no generó la pobreza, la desigualdad, la malnutrición, la falta de un proyecto, no le podemos echar la culpa a la pandemia. Lo que hizo la pandemia es agravarla. Lo que tenemos que hacer es comprometernos con esa reconstrucción”.

El precandidato mantuvo una reunión en Monte Grande con candidatos y referentes de la Tercera Sección Electoral, entre quienes se encontraban la diputada Nacional Josefina Mendoza; el precandidato a diputado nacional Emilio Monzó, Walter Queijeiro (Quilmes), Nazarena Mesias (Lanús), Miriam Niveiro (Almirante Brown), Maximiliano Abad y los Intendentes de Magdalena y Brandsen, Gonzalo Peluso y Daniel Cappelletti respectivamente.

Manes visitó el Comedor Una Mano Más, ubicado en el barrio La Morita de Esteban Echeverría, acompañado por Danya Tavela y Marcos Domenichini, primer candidato a concejal en esa localidad. Allí, los encargados del lugar explicaron la complicada situación que deben atravesar en tiempos de pandemia, que se suma a las dificultades permanentes que ya tenían, y con cada vez más gente acercándose al merendero por falta de trabajo o pocas posibilidades de comprar alimentos.

“Alcanzar la igualdad”

Más tarde, junto a Nicolás Danese, candidato a Concejal en Ezeiza, Manes dijo saber que “hay gente que no cree en nada, que no se siente representada, pero creo que si tenemos una visión estratégica de país podemos estar mucho mejor, podemos alcanzar la igualdad social, pero tenemos que invertir en desarrollo humano, en educación, en lo que hicieron progresar a los países y para eso necesitamos un propósito común”.

“La idea con Danya – prosiguió el precandidato -, con el peronismo, con el Pro, con el radicalismo, con el progresismo, es convocar a los ciudadanos como nosotros, que nunca estuvimos en política, pero queremos participar de la discusión argentina porque vemos un país cada vez más decadente y tenemos que volver a tener un proyecto colectivo del que todos nos sintamos parte”.

“En la Argentina faltan liderazgos que nos unan, necesitamos líderes con esperanza, no con miedo, porque el miedo nos paraliza, nos pone a la defensiva y esta grieta que vivimos nos hace más brutos y más pobres. Argentina no para de caer en todas las variables, económicas, educativas, sociales y la única manera de salir es entre todos, apostando a líderes que nos unan, no que nos dividan”, finalizó Manes.