La Provincia analiza si utiliza los sábados para recuperar contenidos

Con la vuelta a clases después del receso invernal y el retorno a la presencialidad “cuidada” de más de cuatro millones de alumnos, la Provincia empezó a allanar el camino hacia la nueva normalidad escolar. Una normalidad que podría agregar los sábados para los estudiantes que necesiten recuperar contenidos y que incorporará ahora a más de 26.000 docentes y auxiliares (de un universo estimado en 35.000): son aquellos que desde el año pasado estuvieron dispensados de asistir a las escuelas por pertenecer a grupos de riesgo pero que, ya con el esquema de vacunación completo, deberán volver a los establecimientos. Ambas medidas, que están bajo la lupa de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), fueron anticipadas ayer por la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila.

“Durante este semestre hay un montón de acciones que tienen que ver con seguir intensificando las instancias de aprendizaje de los alumnos, los sábados, a contra turno”, confirmó en declaraciones radiales la funcionaria de Axel Kicillof. La idea, dijo, es fortalecer el dispositivo aplicado “desde que empezó la pandemia, cuando aprobamos el denominado currículum prioritario, es decir que se reorganizan los contenidos rescatando aquellos que deben ser enseñados indispensablemente. Esa misma definición contempló al 2020 y al 2021 como una misma unidad pedagógica. Los estudiantes que todavía tenían saberes pendientes los intensificaron durante febrero, marzo y abril, pero otros siguen trabajando para poder lograr el aprendizaje requerido”.

Detectar los niveles de rendimiento escolar será todo un desafío para los docentes de una Provincia en la que -antes de la pandemia y según los últimos resultados de las pruebas internacionales PISA- casi la mitad de los adolescentes de 15 años no podía comprender un texto y 6 de cada 10 no sabían lo básico en Matemática. Es apenas una muestra de las carencias atávicas del sistema, al que la pandemia sumó el lastre de un ciclo lectivo sin clases presenciales. Esto, temen los especialistas, podría redundar en más abandono y peores rendimientos. Y es un escenario que inquieta al Gobierno que, por caso, trabaja en programas de acompañamiento para que cientos de miles de alumnos retomen el vínculo perdido con la escuela o intensifiquen la continuidad educativa.

Son estos estudiantes los que, como detalló Vila, deberían asistir a clase los sábados. Aunque, aclaró, “esto no necesariamente implica extender el calendario escolar, pero sí generar instancias a contra turno y también otras instancias de evaluación que se extiendan, porque el ciclo lectivo no concluye en diciembre, sino en febrero en términos de evaluación. Allí es donde se coteja quiénes están en condiciones de promocionar y quiénes requerirán seguir siendo acompañados”.

El anuncio de sumar un día más al calendario escolar despertó reparos en algunos sindicatos. Por caso, los privados de Sadop calificaron como “inapropiada” la idea de trabajar los sábados, porque “los docentes han trabajado muchísimo para sostener el vínculo pedagógico. Han sufrido sobre carga laboral, presiones por parte de los empleadores, etc” y reclamaron que la recuperación de contenidos contemple “otras alternativas padagógicas que no sobrecarguen todavía más a los trabajadores”.

En Udocba, en tanto, se mostraron cautos a la espera de la normativa oficial, pero adelantaron que su posición es “que se respete la jornada laboral de acuerdo a la remuneración recibida”.

Aunque sin dar mayores detalles, Vila adelantó que, en caso de aplicarse, la medida se hará “con mejoras” respecto de las instancias de apoyo ensayadas desde febrero “y fortaleciendo el plantel de las escuelas” para llegar a los chicos que lo requieran.

En ese sentido, desde la FEB, que encabeza Mirta Petrocini, y Suteba, que conduce Roberto Baradel, coincidieron en que se debe aspirar a “un programa específico para acompañar las trayectorias educativas, con designaciones docentes -por orden de méritopara tal fin”. Puntualmente, Baradel insistió en que tiene que tratarse de “un nuevo puesto de trabajo” y no redundar en una sobrecarga laboral.

Docentes dispensados

Por otro lado, a través de la Resolución 2516 publicada en el Boletín Oficial, la Provincia dispuso que todos los trabajadores de la educación que se encontraban dispensados de asistir a la escuela (por pertenecer a grupos de riesgo) deberán retomar la actividad presencial cuando hayan transcurrido 21 días de haber completado el esquema de vacunación contra el coronavirus. La medida, que se efectivizará a partir del 9 de agosto, también alcanzará a aquellos que, “habiendo tenido la oportunidad de acceder a la vacunación optaron por no inscribirse a vacunarse o no asistieron a su turno por razones de índole personal”.

Según pudo saber este diario de fuentes gremiales, los maestros dispensados en toda la Provincia fueron unos 35.000 (17.000 menores de 60 años y 18.000 de 60 o más).

Entre ellos, 26.093 auxiliares y docentes ya recibieron las dos dosis de la vacuna y están en condiciones de volver. Hasta ayer, los docentes vacunados con al menos una dosis eran 517.863.

Desde el FUDB insistían en que el regreso al aula debe concretarse “bajo estricto cumplimiento de los protocolos”, mientras mantienen el diálogo con la Provincia para que inmunodeprimidos y pacientes oncológicos sigan exceptuados pese a estar vacunados.