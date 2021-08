Sin efectos adversos, la combinación de vacunas

La combinación de las vacunas Sputnik V con Sinopharm y AstraZeneca no tiene efectos adversos graves, según un estudio preliminar difundido por el Ministerio de Salud bonaerense. Si bien los resultados no son definitivos, se abre la puerta a que se avance con el intercambio de vacunas habida cuenta de la falta del componente 2 de la Sputnik V.

La cartera sanitaria detalló que el 41,6% de las personas que se aplicaron esas combinaciones no tuvieron ninguna sintomatología relacionada a la vacunación, el 8,4% refirió febrícula y dolor de espalda y el 50% dolor en la zona de aplicación.

De la población estudiada, el 28,1% fueron mujeres y el 71,8%, varones con una media de edad de 49 años procedentes de los partidos bonaerenses de La Plata, Quilmes, Berazategui, Escobar, Florencio Varela, Lanús, San Fernando, San Isidro, San Miguel y Vicente López.

La provincia de Buenos Aires fue una de las elegidas por el Gobierno nacional para evaluar la respuesta del uso de vacunas de distinta procedencia en una misma persona y, para ello, el 7 de este mes convocó a voluntarios. Esta convocatoria se amplió esta semana para voluntarios del Gran La Plata, con quienes se estudiarán nuevas combinaciones.

El Ministerio aseguró que la investigación busca “multiplicar las posibilidades de inmunización” y aseguró que con esta clase de investigaciones, que ya se realizan en otras partes del mundo, “se podrá contar con información rigurosa y específica en base a las vacunas que se aplican en el país”.

También se podrá saber la situación epidemiológica y las variantes que circulan en territorio bonaerense. Explicó que los voluntarios se dividen en grupos aleatoriamente para combinaciones que pueden ser heterólogas (de distintos laboratorios) u homólogas (del mismo laboratorio) para formar parte de lo que se conoce como “grupo control”.

Resultados preliminares del primer estudio realizado a nivel mundial sobre el uso combinado de la vacuna de AstraZeneca y la primera dosis de Sputnik V demostraron eficacia contra la infección por coronavirus y ausencia de efectos secundarios en las personas inmunizadas, informó el Fondo Ruso de Inversión Directa.

El Ministerio de Salud de la Argentina convocó a grupos de investigación para realizar un estudio sobre la combinación de dosis de las vacunas que se aplican en el país, que son la Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Moderna. El objetivo de ese trabajo es contar con evidencia nacional para la toma de decisiones a partir del análisis de inmunogenicidad y seguridad de la utilización de diferentes dosis en un mismo esquema de las vacunas disponibles.

Las vacunas desarrolladas contra el coronavirus utilizan diferentes plataformas (tecnología); algunas son a virus inactivado (como la de Sinopharm), otras son de vectores virales no replicativos (como Sputnik V o AstraZeneca) y otras de ARN mensajero (como Pfizer y Moderna).