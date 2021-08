Gollan: "No somos porteños traídos a la Provincia"

El segundo precandidato a diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, afirmó que los postulantes del oficialismo no son "porteños traídos a la provincia de Buenos Aires" sino que tienen una "historia" en ese distrito, y al referirse a cuál será su impronta como legislador desde el Congreso en caso de ser electo adelantó que trabajará desde su banca para "ampliar derechos".

"Queremos llevar leyes al Congreso para mejorar calidad de vida a la gente", subrayó el exministro de Salud bonaerense, en la que además estimó que en las elecciones legislativas se pondrán en juego "dos modelos de país" con un Gobierno nacional que trabaja para desarrollar uno que sea "inclusivo".

Con 66 años, Gollan es médico graduado de la Universidad de Rosario, tiene una larga trayectoria en la medicina social, y en 2015 se desempeñó como Ministro de Salud de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta. Tras 32 años de trabajo en la Salud pública bonaerense, destacó que “para mí es un honor y un compromiso. En este último tiempo la salud se puso en agenda en el mundo, en el país y en la provincia. Trabajamos denodadamente para dar la mejor respuesta posible sobre la base de una situación heredada muy complicada. María Eugenia Vidal se jactaba de no abrir hospitales porque pensaba que no hacían falta. No solamente había sido deteriorada la parte edilicia, sino también fue denostada la plantilla laboral. El trabajador de la salud perdió la capacidad de compra en sus salarios, se los maltrató de toda manera posible”.

En esa línea, agregó que “hay una historia mía, de Victoria (Tolosa Paz) y del resto de los candidatos. No estamos inventados en la provincia de Buenos Aires. Hace 32 años que camino los barrios curando gente, trayendo chicos al mundo, en los hospitales. Esa fue mi vida. Es un valor agregado a otros contrincantes que no tienen esa historia, ni les gusta mucho caminar la provincia, ni el conurbano. No somos porteños traídos a la Provincia, sino que formamos parte de ella”.