Bullrich a Alberto: “Que diga en Perú lo que me dijo cuando pedía el servicio voluntario”

En medio de la visita oficial del presidente Alberto Fernández a Perú para la asunción de Pedro Castillo y del anuncio del flamante mandatario de un servicio militar para los jóvenes que no estudian ni trabajan, la titular del PRO, Patricia Bullrich, le reclamó al jefe del Estado argentino que haga las mismas críticas que le hicieron a ella cuando propuso el “servicio voluntario”.

“Que Alberto Fernández le diga a Pedro Castillo las mismas cosas que me dijeron a mí cuando pedía el servicio voluntario”, sostuvo Bullrich en una entrevista.

La exministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri señaló que ella propuso “el Servicio Cívico Voluntario en Valores con Gendarmería” y que el objetivo, si eran reelectos, “era para los 800 mil jóvenes, que ahora seguramente son más, que ni estudiaban ni trabajaban”.

“El servicio militar directo no, pero el servicio militar voluntario en valores como lo habíamos planteado nosotros sí, porque es la manera de darles a los jóvenes una posibilidad de tener los elementos básicos para volver al trabajo. Levantarse a horario, aprender un oficio, tener una disciplina”, insistió.