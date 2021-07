Kreplak asumió como ministro de Salud en reemplazo de Gollan

El gobernador bonaerense Axel Kicillof puso en funciones ayer a Nicolás Kreplak como nuevo ministro de Salud provincial en reemplazo de Daniel Gollan, quien se dedicará exclusivamente a la campaña electoral por su rol como precandidato a diputado nacional del Frente de Todos. En un acto realizado en la Casa de Gobierno provincial, en la ciudad de La Plata, el ahora ex viceministro de la cartera sanitaria juró y oficializó su asunción al frente del área.

"Me toca reemplazar a un amigo, compañero, un referente; una de las personas más nobles que conozco, un ejemplo; un doctorado en fortaleza y espíritu; un maestro sabio y generoso, una persona imposible de doblegar", sostuvo el flamante ministro de Salud bonaerense al destacar la figura de Gollan. Y agregó: "Va a ser no solamente un enorme candidato, sino que estoy seguro que va a tener una función destacadísima en el Congreso de la Nación para que sea una patria más justa".



Por su parte, Kicillof lamentó los "problemas estructurales" en el área de Salud y se quejó de que "durante los últimos cuatro años neoliberales la gestión sanitaria retrocedió". "Es algo muy reprochable, espantoso. Venimos de cuatro años de franco retroceso, deterioro y abandono", afirmó el gobernador.

Al destacar la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de Gollan y Kreplak, el mandatario provincial destacó que "cuando las papas queman, está muy bueno tener un equipo amplio". "Hubo que dar grandes peleas, discusiones, disputar sentidos, caracterizaciones. Recibimos ataques feroces por una concepción y una práctica de la salud en la provincia de Buenos Aires", finalizó.

Gollan fue oficializado el pasado sábado como segundo precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Aunque en un principio, el postulante había señalado que por pedido de Kicillof iba a permanecer en el puesto, finalmente fue el propio gobernador quien informó que Kreplak iba a quedar al frente de la cartera sanitaria provincial.