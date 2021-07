Candidaturas por la Provincia en el oficialismo, trabadas a la espera de una “cumbre”

A cinco días del cierre de listas, ayer continuaron las negociaciones en el seno del Frente de Todos por la definición de las candidaturas a la espera de una “reunión cumbre” -o al menos una charla telefónicaentre Alberto Fernández y Cristina Kirchner para cerrar la nómina de postulantes a Diputados en la Provincia.

A diferencia de lo ocurrido en las últimas semanas, ayer no tuvo lugar la denominada “reunión de los lunes” que tenía como escenario la Gobernación bonaerense o la Residencia de Olivos, donde coincidían dirigentes como Axel Kicillof, Santiago Cafiero, Sergio Massa, Máximo Kirchner o el ministro Gabriel Katopodis (Obras Públicas).

Este último ministro sí estuvo reuniones hacia el mediodía en Casa Rosada. Es uno de dirigentes cuyo nombre circula con fuerza para ocupar un lugar de preponderancia en la lista bonaerense del oficialismo. Pero el jefe de Estado no estaría de acuerdo con desligarse de “uno de los mejores ministros” del gabinete. La platense Victoria Tolosa Paz, esposa del amigo presidencial Jose “Pepe” Albistur, es otra de las funcionarias que suena para encabezar la nómina del FdT. “Subió algunos escalones”, dijo un dirigente del oficialismo que se hizo eco de los trascendidos. Sin embargo, aún faltaría el okey de Cristina, aseguran por otro lado.

Aunque este lunes no hubo reunión de mesa chica de los estrategas de campaña, sí los integrantes del mismo siguieron negociando con referentes distritales la definición de las candidaturas. El titular del bloque del FdT en la Cá- mara baja, Máximo Kirchner, tuvo un almuerzo de “rosca”. El ministro Wado de Pedro (Interior), por su parte, sigue de cerca los cierres de listas en las provincias. El 14 de noviembre ocho jurisdicciones renovarán sus tres senadores: Tucumán, Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Mendoza y Chubut.

Hoy el oficialismo tiene una mayoría cómoda en la Cámara alta pero le interesa sumar bancas para estar más cerca de negociar con bloques aliados los votos para obtener las dos terceras partes del Senado para destrabar, por caso, designaciones de nuevos jueces y camaristas. Ayer el Presidente mantuvo distintas reuniones en el palacio de gobierno. Por la mañana grabó en su despacho un spot de comunicación que mezcla un discurso de la campaña en ciernes con “logros” del “balance de la mitad de mandato”, tal como vienen difundiendo varios integrantes del gabinete en los últimos días.

Por la tarde, recibió al diputado mendocino José Luis Ramón que confirmó su alianza con el oficialismo de cara a los comicios legislativos. “Alcanzamos un acuerdo (electoral) con el Frente de Todos, no con el kirchnerismo”, remarcó, en un breve paso por el Patio de las Palmeras.

Cerca del jefe de Estado remarcan que seguirá con gestión durante la semana pero que probablemente haya un encuentro en Olivos “mano a mano” con Cristina Kirchner para cerrar las candidaturas en el principal distrito del país. La lapicera de la Vicepresidenta pesa fuerte en territorio bonaerense. En el kirchnerismo quieren imponer como candidatos a Katopodis o al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, pero el jefe de estado se resiste a desligarse de quienes considera “valiosos funcionarios”.

Insaurralde en la rosada

Anoche ingresó sorpresivamente por la explanada Rivadavia de la Casa de Gobierno el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, otro de los mencionados como posibles postulantes a la Cámara baja en la boleta del FdT. En el oficialismo aseguran que habrá que esperar al filo del cierre de listas para conocer las nóminas que hoy se discuten sin estridencias públicas. Todo lo contrario, se solazan algunas fuentes, de lo que sucedió en el principal armado opositor. Al cierre de esta edición, con todo, había dirigentes de la coalición oficial que se quejaban por las operaciones dentro del espacio. “Hay que avisarle a Cristina que Katopodis es uno de los funcionarios que funcionan”, ironizó un colaborador del jefe de Estado. “Para encabezar tienen que poner a alguien de perfil moderado. Si se radicalizan en campaña, van a perder votos”, azuzó, por su parte, un referente de Juntos por el Cambio en la Provincia, donde Diego Santilli y Facundo Manes competirán en las primarias del 12 de septiembre por ese espacio, para definir quién encabezará la boleta opositora en las elecciones generales.