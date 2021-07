Kicillof habló de listas “diversas”, mientras siguen las incógnitas en el oficialismo

El gobernador Axel Kicillof sostuvo ayer que el Frente de Todos es “muy diverso y la idea es que eso quede reflejado en las listas” de cara a las elecciones primarias de septiembre, al tiempo que cuestionó que la oposición “está en una lucha a cielo abierto por las candidaturas” y lamentó que no haya puesto la misma energía para “ayudar en la pandemia”. “Hoy la oposición está abocada en una interna, en otra sintonía en el medio de la pandemia”, sostuvo.

“Está en una lucha a cierto abierto por las candidaturas. Toda la energía que no pusieron en ayudar en la pandemia de coronavirus, la están poniendo en eso”, reflexionó. Fue en ese marco que Kicillof dijo que el Frente de Todos “es un frente muy diverso, muy extenso y la idea es que eso quede reflejado en las listas”.

La definición del mandatario no despeja las incógnitas que existen en torno de la definición de la lista de diputados nacionales del oficialismo en la Provincia. En ese contexto, sigue primando la idea de que el que más mide es el propio sello del Frente de Todos, más allá del candidato que encabece la nómina.

En medio de una amplia danza de nombres, se sigue hablando del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. También, de la funcionaria nacional y concejal platense, Victoria Tolosa Paz. Otros dos ministros nacionales están en el bolillero: Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social). Cerca del Gobernador se habla de las chances de Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la Provincia.

Otras versiones apuntan al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien fue anfitrión en semanas consecutivas de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Insaurralde tiene un fuerte acuerdo político con Máximo Kirchner, al punto que sería una dirigente de La Cámpora su sucesora en 2023. Claro que en esa diversidad que Kicillof mencionó en la listas aparecen otros sectores del Frente de Todos. Por caso, se mencionada a dirigentes sindicales: uno de los que puja por un lugar es el titular de ATE Provincia, Oscar De Isasi. Hay quienes también mencionan al docente Roberto Baradel.

Contra el macrismo

Por otra parte, Kicillof sostuvo que “la Provincia tiene un montón de cosas para mostrar que se han hecho” y consideró que la sociedad “no olvida” que Juntos por el Cambio gobernó “en la lógica del ajuste y la exclusión” pese a que el macrismo “intente aprovechar la pandemia para hace un ‘reset’ de su gestión”.

En ese marco, evaluó que “las listas se van a definir los próximos días, en una coalición de gobierno que tiene muchísimas opciones para dar la disputa electoral, siempre comprendiendo que la situación es difícil y el Estado debe estar ayudando”.

Asimismo consideró que durante los cuatro años de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal “hubo indiferencia, indolencia y ausencia del Estado”, pero los representantes de ese espacio político buscan ahora mostrarse como “almas bellas que observan, relatan y aconsejan”. “Gobernaron en la lógica del ajuste, el endeudamiento, la exclusión, la desprotección y la retirada del Estado, atacaron a los jubilados y los maestros, despreciaron la seguridad, la salud y la educación”, resaltó Kicillof.

“La sociedad no se olvida. Sabemos cómo se recibió el país y la provincia, aunque ellos traten de aprovechar la pandemia para hacer un ‘reset’, como si la gente pidiera olvidarse”, concluyó.