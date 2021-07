Sigue la tensión entre la UCR y el PRO al fracasar un nuevo intento de lista de unidad

La mesa para que haya interna entre el PRO y la UCR bajo el paraguas de Juntos por el Cambio, está servida. Un último intento de unidad que se concretó el lunes por la noche no registró avances, ante la negativa de Horacio Rodríguez Larreta de bajar a Diego Santilli para que la lista de diputados nacionales sea encabezada por el radical Facundo Manes.

Con ese escenario casi grabado a fuego, la necesidad de ponerse de acuerdo en relación a los trámites para la formalización de la alianza electoral -el plazo vence hoy- impuso una suerte de paréntesis para la definición de las candidaturas cuya presentación vence el sábado 24.

De hecho, la mesa bonaerense de Juntos por el Cambio se reunió ayer en Vicente López para definir los principales aspectos vinculados a las reglas de juego que regirán para la interna que deberá desarrollar en el marco de las Primarias convocadas para el 12 de septiembre. Fue en medio de un fuerte hermetismo producto, señalaron diversas fuentes, de la tensión que existe entre los dos espacios.

El reglamento debe definir los pisos electorales a los que deberá llegar cada lista para intercalar candidatos. Se hablaba de un 20 por ciento de los votos para diputados nacionales y un 25 por ciento para concejales.

Más allá de esta cuestión es que habría fracasado un nuevo intento de unidad que ensayaron el PRO y la UCR. El radicalismo insistió en llegar a un acuerdo con una lista encabezada por Manes. “Es el candidato que mejor mide”, dicen en la UCR, donde se quejan por la “falta de reciprocidad” del PRO.

“Nosotros aceptamos a Macri y a Vidal porque considerábamos que ellos tenían a los mejores candidatos. Hoy el mejor candidato para la Provincia es Manes”, señalan. Pero Larreta, según trascendió, se mantuvo firme en sostener la candidatura de su vice, Diego Santilli. “Horacio está convencido de que gana la interna”, justifican en usinas del gobierno porteño. Tras esa gestión fracasada, la cúpula del radicalismo bonaerense se reunió en la Legislatura.

El presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad, transmitió la novedad y el centenario partido dio prácticamente por cerradas las negociaciones con sus socios. “Se decidió que haya internas en todos lados”, dijo uno de los participantes de ese cónclave. Es decir, la confrontación no sólo será por la lista de diputados nacionales sino también en los 135 municipios y en las ocho secciones electorales.

En ese contexto, el radicalismo y Manes avanzan en un acuerdo con Margarita Stolbizer y los peronistas Emilio Monzó y Joaquín De la Torre. Stolbizer iría segunda o cuarta en esa nómina. Monzó, en tanto, podría quedar tercero. De la Torre, ex intendente de San Miguel, podría encabezar la lista de senadores por la Primera sección electoral. Por el lado del radicalismo, además, sigue quedando un cabo suelto: Gustavo Posse. El intendente de San Isidro parecería ya no tener lugar en la nómina de su partido.

Por el lado de Santilli, la lista incluirá a dirigentes de la Coalición Cívica (se habla de Marcela Campagnoli). También aparecerían sectores del ala dura del PRO como Gerardo Millman y Hernán Lombardi. En tanto, todavía no hubo acuerdo con Jorge Macri.