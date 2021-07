Entre la vacunación y un candidato potable

En el Gobierno bonaerense están convencidos de que el avance del plan de vacunación contra el coronavirus tendrá un impacto electoral favorable al oficialismo. Analizan que si bien no es suficiente para garantizar la victoria en la Provincia, supone una condición necesaria para sortear con éxito el examen de medio término que tomará la ciudadanía.

Existen otras urgencias que tienen que ver con la economía como la inflación y el desempleo y que también están, obviamente, en el centro de la preocupación social. Pero en lo que respecta al programa de inoculación contra el coronavirus cuyo desarrollo depende de la administración provincial, Axel Kicillof le viene apostando sus fichas más fuertes.

“Decidimos festejar este 9 de Julio con una gran jornada de vacunación en toda la Provincia, convocando a los mayores de 40 años y a quienes padecen alguna enfermedad para acompañar una campaña que no solo es de cuidado personal, sino también de cuidado de los demás”, señaló Kicillof en referencia a las jornadas provinciales de vacunación que comenzaron el viernes y continuaron ayer con más de 100 postas itinerantes y que forman parte de la gran apuesta política de su administración.

La figura de Kreplak

La idea de dibujar una épica alrededor del plan de vacunación se entrelaza con otra. La posibilidad de que una de las caras visibles de esa ingeniería sanitaria se transforme en la principal oferta electoral del oficialismo en la Provincia.

Por eso, desde hace algunos días comenzó a ganar terreno en el menú de nombres para liderar la lista de diputados nacionales del Frente de Todos, el viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak.

Hace poco más de una semana, Kreplak pareció recibir una bendición -mención mediante- nada menos que de Cristina Kirchner durante un acto en Lomas de Zamora. Allí estaba además Martín Insaurralde, el jefe comunal de ese distrito y que también es mencionado como una de las alternativas para liderar la lista de legisladores nacionales.

Fuentes del Gobierno provincial dejan trascender que Kicillof no quiere desarmar su gabinete. Y que por esa causa desea que ninguno de sus ministros sea candidato en los comicios que vienen. Kreplak no encaja justamente en la categoría de ministro porque el titular de la cartera sanitaria bonaerense es Daniel Gollán.

Otros nombres

La especulación sobre Kreplak no es la única que recorre el espinel oficialista. Hay sectores que insisten con que habría un funcionario nacional al frente de la lista de diputados nacionales. Aunque en la Casa Rosada se empeñen en negarlo, el nombre más mencionado es el del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

No es el único ministro que se menciona. También se habla de Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social).

Cerca de Cafiero niegan que vaya a ser candidato, pero en otros ámbitos oficiales ya se especula con que si el nieto del ex gobernador bonaerense tiene como destino el Congreso, su reemplazante en el gabinete sería Katopodis.