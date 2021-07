Cuarta Sección: JxC aspira a una difícil unidad y el FR pide “un lugar a salir”

A casi dos semanas del vencimiento del plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las PASO (la fecha límite es el 24 de julio próximo), las negociaciones transcurren en el marco de una tensa calma, propiciada en parte por la pandemia, que corre del centro de la escena la cuestión electoral.

Por la Cuarta Sección se ponen a consideración de los votantes siete bancas para el Senado bonaerense: cinco de Juntos por el Cambio, y dos del Frente de Todos.

En la alianza que integran la UCR, PRO y la Coalición Cívica vencen los mandatos de los actuales senadores: Juan Fiorini (de Junín), Ana Laura Geloso (Arenales), Leandro Blanco (Chivilcoy), Felicitas Beccar Varela (Pehuajó), y Agustín Máspoli (Chacabuco).

En el actual esquema, con Facundo Manes lanzado por el radicalismo y Diego Santilli por PRO –aún es una incógnita qué posición adoptará la línea de Jorge Macri-, el escenario que parece más firme es el de evitar la interna en los distritos y en las ocho secciones bonaerenses y que solo haya competencia en el ámbito nacional, o sea, entre Santilli y Manes.

“La idea es la unidad, en todos los niveles. Hoy estamos lejos de esa aspiración, pero no es imposible”, se mostró confiado un intendente de la Cuarta en diálogo con Democracia.

Como parte de la fuerte embestida del larretismo en territorio bonaerense, generó lecturas la foto del senador provincial Roberto Costa, anteayer, en la presentación de su libro, junto a María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Gustavo Posse.

El jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, aspira a que su principal espada en la Legislatura (Fiorini) ocupe un lugar a salir en la lista y pueda renovar su escaño, mientras no se descarta que encabece la boleta, situación que el alcalde macrista deberá dirimir con su par de Arenales, Erica Revilla, que además es la vicepresidenta del radicalismo provincial. Ambos son “los dueños de la lapicera” de Juntos por el Cambio en la Región.

“El que se tiene que bajar es Santilli”, arremetió un dirigente radical de la sección. “Tiene que ceder el PRO, porque la UCR, esta vez, no se baja”, agregó. “No es momento para una interna, la sociedad tiene otras prioridades, que no tienen nada que ver con la vanidad de algunos políticos”, cuestionó.

Frente de Todos

En el frente que agrupa al PJ, a Unidad Ciudadana y al Frente Renovador hay dos bancas en juego, la de María Elena Daffunchio, senadora de 9 de Julio, militante de la agrupación La Cámpora, y el juninense Gustavo Traverso (Unidad Ciudadana).

Con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y líder del FR encabezando las negociaciones con Máximo Kirchner en la Cuarta, tomó fuerza la aspiración de los dirigentes renovadores de Junín de obtener “un lugar a salir” en la lista de senadores, aunque por el momento no se mencionan nombres. Otro factor que puede incidir en los acuerdos es que el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, es un referente de la Cuarta.